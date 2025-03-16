Як продати земельну ділянку: детальні кроки

Понад 3 роки, з 1 липня 2021 року, в Україні діє відкритий ринок землі, який дозволяє законно купувати та продавати землю. Втім, перед продажем землі варто дізнатись про алгоритм дій та обов'язкові кроки.

Підготуйте необхідні документи

Наразі ринок землі вже повноцінно функціонує як для фізичних, так і для юридичних осіб, тому кількість продажів землі значно збільшується, передає 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Водночас питання на тему продажу землі продовжують залишатися.

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Перше, що повинен зробити продавець – це підготувати всі необхідні документи. Земельна ділянка повинна бути сформована, тобто необхідно щоб ділянці був присвоєний кадастровий номер. Якщо кадастрового номера немає, необхідно звернутися до розробника документації із землеустрою для виготовлення технічної документації зі встановлення або відновлення меж ділянки в натурі і зареєструвати ділянку в Державному земельному кадастрі. Під час реєстрації ділянки їй буде присвоєний кадастровий номер.

Також необхідно перевірити документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку. Це може бути Витяг з ДРРП, державний акт, свідоцтво про право власності.

Знайдіть нотаріуса та покупця

Підготовка інших документів та перевірка ділянки покладаються на нотаріуса, тому насамперед потрібно вибрати, хто супроводжуватиме угоду купівлі-продажу. Крім того, нотаріус повинен зареєструвати в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно про продаж земельної ділянки, якщо ділянка перебуває в оренді.

Важливо! Також нотаріус дивиться інформацію про те, чи не є ділянка предметом судового спору, чи не перебуває земля під арештом, чи немає заборони на відчуження. До речі, що стосується договору купівлі-продажу, то типовий текст може запропонувати нотаріус, але краще порадитися з юристом та скласти договір з урахуванням особливостей конкретної ділянки.

Переважне право на придбання ділянки має надрокористувач, який має дозвіл на видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, у другу чергу – орендар. Це означає, що продавець повинен насамперед запропонувати купити землю їм (черга орендаря настає тільки у разі відсутності надрокористувача або його відмови від ділянки). Це також робить нотаріус.

Укладення договору, сплата податків та реєстрація права власності

Тривалість укладення договору буде залежати від наявності або відсутності осіб, що мають першочергове право викупу. Якщо надрокористувач або орендар захоче купити ділянку, продавець зобов'язаний буде укладати угоду саме з ним, попередньо погодивши умови. Якщо ж вони відмовляться або не дадуть відповідь, потрібно буде шукати покупця своїми силами.

Сплата податків і зборів:

ПДФО – якщо земельна ділянка у власності понад три роки (чи успадкована, або отримана в результаті розпаювання) і це перший продаж продавця нерухомості з того моменту, дохід платника податків від продажу – не оподатковується. – Якщо продавець вдруге протягом одного календарного року продає ще одну земельну ділянку, то треба сплатити ПДФО – 5% від ціни угоди.

– якщо земельна ділянка у власності понад три роки (чи успадкована, або отримана в результаті розпаювання) і це перший продаж продавця нерухомості з того моменту, дохід платника податків від продажу – не оподатковується. – Якщо продавець вдруге протягом одного календарного року продає ще одну земельну ділянку, то треба сплатити ПДФО – 5% від ціни угоди. Військовий збір – не сплачується з першого продажу, якщо земельна ділянка у власності понад три роки (чи успадкована, або отримана в результаті розпаювання) – 1,5% в усіх інших вище перерахованих випадках від доходів, які оподатковуються ПДФО.

– не сплачується з першого продажу, якщо земельна ділянка у власності понад три роки (чи успадкована, або отримана в результаті розпаювання) – 1,5% в усіх інших вище перерахованих випадках від доходів, які оподатковуються ПДФО. Держмито – 1% від ціни в договорі, але не нижче його оціночної вартості (експертної оцінки). Сплачується при першому продажу і наступних. Також необхідно оплатити послуги нотаріуса.

Фінішною частиною продажу є укладення договору купівлі-продажу та реєстрація даних про нового власника в Реєстрі речових прав на нерухомість. Передача грошей може відбуватися як перед підписанням договору, так і під час оформлення, можлива також оплата частинами. Ці умови повинні бути прописані у самому договорі.