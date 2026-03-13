Укр Рус
Наслідки поширяться на весь продовольчий ланцюг: у всьому світі можуть здорожчати продукти
13 березня, 18:11
2

Наслідки поширяться на весь продовольчий ланцюг: у всьому світі можуть здорожчати продукти

Валерія Моргун
Основні тези
  • Бойові дії в Ірані загрожують розкрутити інфляцію на продукти харчування через збої в постачанні добрив, важливих для сільського господарства.
  • Ормузька протока, через яку проходить третина світових поставок добрив, паралізована, що може підвищити ціни на ресурси для фермерів і вплинути на продовольчий ланцюг.

Наразі ціни злітають на нафту та пальне по всьому світу. Але бойові дії в Ірані загрожують знову ще й розкрутити інфляцію на продукти харчування.

Що буде з цінами на продукти на тлі війни в Ірані?

Ормузька протока буквально паралізована через погрози Ірану та можливі морські міни, про що пише Axios.

Протока забезпечує транспортування третини світових поставок добрив. Наприклад, для багатьох американських фермерів весняна посівна починається вже за кілька тижнів.

Федерація американських фермерів (AFBF) у листі до Трампа цього тижня попередила, що збої в ланцюгах постачання можуть ще більше підвищити (й без того рекордно високі) ціни на ресурси для фермерів.

Зверніть увагу! Країни Перської затоки, яким тепер загрожує війна, виробляють майже 49% світового карбаміду – ключового твердого азотного добрива – і близько 30% аміаку.

США також отримують приблизно:

  • 97% калію з іноземних джерел;
  • 18% азоту;
  • 13% фосфатів.

Президент AFBF Зіппі Дюваль зокрема зазначив, що добрива – це не вибір для фермерів. Йдеться про критично важливий ресурс, який визначає врожайність і зрештою продовольче забезпечення американців.

Це не лише фермерська проблема — це питання продовольчої безпеки та економіки всієї країни. Коли фермери стикаються з дефіцитом або зростанням цін, ці наслідки поширюються на весь продовольчий ланцюг,
– пояснив очільник AFBF.

Нагадаємо, що війна на Близькому Сході спричинила дефіцит добрив. Конфлікт в Ірані викликав збої у постачаннях та зростання цін. Наразі постачальники тимчасово відкликають свої пропозиції. Про це пише Bloomberg.

Що ще слід знати українцям?

  • Нещодавно аграрії закуповували дизель гуртовими партіями – приблизно по 55 гривень за літр. Але чинні ціни коливаються у межах 74 – 79 гривень за літр. У середньому для обробки одного гектара землі необхідно тепер близько 70 літрів пального.
  • Зокрема у частині весняно-польових робіт на врожай 2026 року можна буде побачити видатки, які потім "дадуть серйозно негативний ефект". Подорожчання зокрема може зачепити транспортні перевезення та логістику.