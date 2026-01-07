В Україні зростає інтерес до промислових конопель: у 2025 році обсяг площ зріс

У 2025 році понад три десятки агропідприємств в Україні задекларували вирощування промислових конопель. Загальна площа посівів цієї нішевої культури перевищила 3 тисячі гектарів, що свідчить про активізацію бізнесу в цьому сегменті.

У аграріїв зростає інтерес до конопель

Понад три десятки агропідприємств вирощували промислові коноплі у 2025 році, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

У відомстві нагадали, що у березні розпочав роботу Реєстр юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей.

33 компанії вже задекларували посіви промислових конопель на площі 3 124 гектарів, що свідчить про зростання інтересу бізнесу до нішевих культур,

– уточнюють у повідомленні.

Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький зазначив, що навіть у складних умовах війни аграрії не зупиняються й готові інвестувати в розвиток. "Завдання держави – дати їм чіткі та прогнозовані інструменти: гранти, доступ до європейських ринків, зрозумілі умови роботи. Це дозволяє зберігати виробництво сьогодні, планувати інвестиції на завтра й посилювати конкурентоспроможність українського агросектору".

