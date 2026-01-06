Як фермерам отримати зерносховища?

З 5 січня в Україні розпочинається прийом заявок у Державному аграрному реєстрі на участь у програмі з надання модульних зерносховищ для сільськогосподарських виробників, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство економіки. Ініціатива впроваджується ФАО у партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства за фінансової підтримки уряду Канади.

До участі запрошують аграріїв Полтавської, Рівненської, Волинської та Житомирської областей, зареєстрованих у ДАР, які обробляють від 200 до 1 000 гектарів сільськогосподарських угідь, що фактично використовуються у виробництві в цих регіонах.

Відібрані учасники отримають модульні зерносховища місткістю по 1000 тонн кожне. Загалом програма дозволить забезпечити зберігання до 100 тисяч тонн зерна. Перевага надаватиметься виробникам жита та жінкам-фермерам.

Подати заявку можна до 31 січня 2026 року включно через Державний аграрний реєстр. Після розгляду документів відібрані заявники отримають у ДАР повідомлення з детальною інформацією щодо подальших кроків і умов надання допомоги.

Зверніть увагу! У міністерстві наголошують, що подання заявки не є гарантією отримання зерносховища, оскільки кількість модулів обмежена.

