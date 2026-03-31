Чи можна прописатися у будинку в Україні без відома його власника

Згідно з українським законодавством, прописка є важливим моментом, який може знадобитися під час дій у банках, сервісних центрах МВС та інших установах. Однак не завжди власник квартири чи будинку може давати дозвіл на прописку.

Чи можливо прописатися у будинку без згоди власника?

Порядок реєстрації місця проживання дозволяє прописуватись тільки у власному житлі або у житлі, власник якого надав згоду на реєстрацію, повідомляють "Факти ICTV".

Власник помешкання та його співвласники мають надати згоду на реєстрацію третіх осіб, які не мають права власності на це житло. Згода може надаватись особисто, у нотаріальному вигляді або в електронній формі, відповідно до договору оренди чи органом, який утримує спеціалізовану установу.

За словами фахівців, за відсутності власного будинку чи хоча б частки власності у житловому приміщенні прописатись можливо тільки за згоди власника.

Пам'ятайте! В Україні не існує способу, як прописатися без власника житла або без власності на житло. Зареєструвати місце проживання можна у ЦНАП або онлайн, однак без згоди власника житла прописатися не вийде, оскільки під час подання документів для реєстрації необхідно надати паспорт та код особи, яка бажає прописатися, а також паспорт і код власника житла та правовстановлювальні документи на право власності на житло.

Яким чином прописатися онлайн та офлайн?

Якщо ви отримали згоду на прописку від власника, то прописатися можна таким чином:

Реєстрація місця проживання онлайн через портал Дія . Після введення адреси реєстрації власнику надійде електронний запит на надання згоди на реєстрацію місця проживання особи, яка створює відповідний запит. Після підтвердження власника Дія передає відповідну інформацію у відділ реєстрації, який займається оформленням прописки.

Реєстрація в Центрах надання адміністративних послуг за місцем проживання. Для цього необхідно подати документи у паперовому вигляді та пред'явити згоду власника квартири. Така згода може надаватись особисто або через нотаріально оформлену довіреність чи заяву.

Цікаво! Окрім згоди власник також повинен надати оригінали правовстановлювальних документів на житло.

