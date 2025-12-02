Ціни на пшеницю в портах України почали знижуватись
- Ціни на пшеницю в портах України знижуються через конкуренцію з російською продукцією.
- Експорт української пшениці в листопаді склав 1,07 мільйона тонн, основні покупці — Індонезія, Алжир, Єгипет, Ємен, Ліван.
Вартість пшениці, що йде на експорт в українських портах протягом останнього часу знижується. Хоч об'єми експорту пшениці і будуть вищі цьогоріч, однак вітчизняна продукція стикається із сильною конкуренцією.
Ціни на пшеницю зменшуються в портах
Попит на зовнішньому ринку пшениці перебуває під тиском пропозиції російської продукції, повідомляє 24 Канал із посиланням на Spike Brokers. Тим часом експорт української пшениці в листопаді цього року буде вищим, ніж торік.
У листопаді експорт пшениці склав 1,07 мільйона тонн, з яких основні обсяги припали на країни Північної Африки та Азії. Найбільшими покупцями стали:
- Індонезія (258,7 тисячі тонн);
- Алжир (186,2 тисячі тонн);
- Єгипет (164,4 тисячі тонн);
- Ємен (113,9 тисячі тонн);
- Ліван (56,7 тисячі тонн).
Водночас ціни в портах почали знижуватися як на фуражну, так і на продовольчу пшеницю:
- спотовий індекс на продовольчу пшеницю (11,5% білка) з постачанням в порт протягом 30 днів знизився на 1 долар — до 220 доларів за тонну;
- індекс фуражної пшениці також знизився на 1 долар — до 210 доларів за тонну.
