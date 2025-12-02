Укр Рус
2 декабря, 09:45
Цены на пшеницу в портах Украины начали снижаться

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Цены на пшеницу в портах Украины снижаются из-за конкуренции с российской продукцией.
  • Экспорт украинской пшеницы в ноябре составил 1,07 миллиона тонн, основные покупатели - Индонезия, Алжир, Египет, Йемен, Ливан.

Стоимость пшеницы, идущей на экспорт в украинских портах в последнее время снижается. Хотя объемы экспорта пшеницы и будут выше в этом году, однако отечественная продукция сталкивается с сильной конкуренцией.

Цены на пшеницу уменьшаются в портах

Спрос на внешнем рынке пшеницы находится под давлением предложения российской продукции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spike Brokers. Между тем экспорт украинской пшеницы в ноябре этого года будет выше, чем в прошлом году.

В ноябре экспорт пшеницы составил 1,07 миллиона тонн, из которых основные объемы пришлись на страны Северной Африки и Азии. Крупнейшими покупателями стали:

  • Индонезия (258,7 тысячи тонн);
  • Алжир (186,2 тысячи тонн);
  • Египет (164,4 тысячи тонн);
  • Йемен (113,9 тысячи тонн);
  • Ливан (56,7 тысячи тонн).

В то же время цены в портах начали снижаться как на фуражную, так и на продовольственную пшеницу:

  • спотовый индекс на продовольственную пшеницу (11,5% белка) с поставкой в порт в течение 30 дней снизился на 1 доллар - до 220 долларов за тонну;
  • индекс фуражной пшеницы также снизился на 1 доллар - до 210 долларов за тонну.

