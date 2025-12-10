У Польщі лютує пташиний грип: десятки тисяч качок та індиків знищили

У Польщі санітарні служби виявили нові осередки високопатогенного пташиного грипу, який доволі швидко шириться країною. Вогнища хвороби виявлені у двох місцях, де запроваджені карантинні заходи та знищення інфікованого поголів'я.

Пташиний грип шириться Польщею

У Республіці Польща головний ветеринарний лікар підтвердив два нових осередки високопатогенного пташиного грипу, повідомляє 24 Канал із посиланням на польське видання AgroNews.

Читайте також Понад 100 тисяч курей та індиків знищили у Польщі через пташиний грип

Перше з підтверджених спалахів стосується комерційного господарства в селі Корнатово (громада Лісево, Челмський район, Куявсько-Поморське воєводство). На фермі утримується 24,77 тисячі качок, зразки були взяті 26 листопада.

Друге вогнище пташиного грипу виявлено в селі Романувек (громада Любжа, Свєбодзинський район, Любуське воєводство). На фермі, де утримується 26,8 тисячі індиків, зразки були взяті 27 листопада.

В обох місцях було впроваджено повний пакет заходів, передбачених ЄС, зокрема ліквідацію та утилізацію поголів'я, очищення та дезінфекцію об'єктів, епідеміологічні розслідування, визначення заражених і небезпечних зон.

З початку 2025 року на території Польщі вже було виявлено 109 спалахів пташиного грипу, 23 з них у птахів, що утримуються в неволі, 47 – у диких птахів.

З жовтня 2025 року в країнах ЄС було підтверджено 327 спалахів грипу птиці, найбільше:

Німеччина – 135;

Франція – 72;

Італія – 23;

Польща – 20;

Нідерланди – 18.

Вірус також з'явився в менших масштабах в Іспанії, Данії, Бельгії, Чехії, Болгарії, Ірландії, Швеції, Угорщині та Словаччині.

