У Польщі лютує пташиний грип: десятки тисяч качок та індиків знищили
- У Польщі виявили два нових осередки високопатогенного пташиного грипу, що призвело до знищення десятків тисяч качок та індиків.
- В обох місцях впроваджено карантинні заходи, включаючи ліквідацію інфікованого поголів'я та дезінфекцію об'єктів.
У Польщі санітарні служби виявили нові осередки високопатогенного пташиного грипу, який доволі швидко шириться країною. Вогнища хвороби виявлені у двох місцях, де запроваджені карантинні заходи та знищення інфікованого поголів'я.
Пташиний грип шириться Польщею
У Республіці Польща головний ветеринарний лікар підтвердив два нових осередки високопатогенного пташиного грипу, повідомляє 24 Канал із посиланням на польське видання AgroNews.
Перше з підтверджених спалахів стосується комерційного господарства в селі Корнатово (громада Лісево, Челмський район, Куявсько-Поморське воєводство). На фермі утримується 24,77 тисячі качок, зразки були взяті 26 листопада.
Друге вогнище пташиного грипу виявлено в селі Романувек (громада Любжа, Свєбодзинський район, Любуське воєводство). На фермі, де утримується 26,8 тисячі індиків, зразки були взяті 27 листопада.
В обох місцях було впроваджено повний пакет заходів, передбачених ЄС, зокрема ліквідацію та утилізацію поголів'я, очищення та дезінфекцію об'єктів, епідеміологічні розслідування, визначення заражених і небезпечних зон.
З початку 2025 року на території Польщі вже було виявлено 109 спалахів пташиного грипу, 23 з них у птахів, що утримуються в неволі, 47 – у диких птахів.
З жовтня 2025 року в країнах ЄС було підтверджено 327 спалахів грипу птиці, найбільше:
- Німеччина – 135;
- Франція – 72;
- Італія – 23;
- Польща – 20;
- Нідерланди – 18.
Вірус також з'явився в менших масштабах в Іспанії, Данії, Бельгії, Чехії, Болгарії, Ірландії, Швеції, Угорщині та Словаччині.
На Тернопільщині знову виявили випадок небезпечної хвороби тварин
Другий випадок африканської чуми свиней у листопаді зафіксовано в Гримайлівській громаді Тернопільщини.
Вжито заходів: спалення загиблої тварини, дезінфекція території, визначення зон захисту та спостереження, обмеження на переміщення свиней.