Сезон відкрито: на Закарпатті стартували продажі полуниці

На Закарпатті стартував сезон полуниці — на ринках уже з’явилася перша місцева ягода. Виробники пояснюють високу ціну ранньої продукції значними витратами на вирощування та обмеженою пропозицією.

Фермери прискорили сезон завдяки технологіям

У Закарпатській області аграрії вже розпочали продаж полуниці нового сезону, повідомляють "Новини Закарпаття". Найраніше ягода з'явилася на Виноградівщині та Берегівщині, де фермери активно застосовують комбіновані технології вирощування.

Йдеться про використання теплиць разом із додатковим укриттям агроволокном. Такий підхід дозволяє отримати врожай на два-три тижні раніше, ніж у відкритому ґрунті.

Виробники наголошують, що місцева полуниця має більш виражений аромат і смак порівняно з імпортною продукцією, яка надходила на полиці супермаркетів узимку.

Висока ціна через витрати та обмежену пропозицію

Наразі першу закарпатську полуницю продають приблизно по 300 гривень за кілограм. Основною причиною такого рівня цін є високі витрати на виробництво.

Зокрема, значну частку витрат становить обігрів теплиць і захист рослин від весняних заморозків, що потребує додаткових ресурсів і матеріалів. Водночас обсяги пропозиції залишаються невеликими, що також підтримує високі ціни.

Фермери очікують, що вже на початку травня на ринку з'явиться більше місцевої ягоди. Це може сприяти поступовому зниженню вартості полуниці для споживачів.

Які наразі ціни на полуницю?

Станом на квітень 2026 року ціни на свіжу полуницю в Україні високі, за даними "Мінфіну", середня вартість становить приблизно 460,65 гривні за кілограм.

У супермаркетах, таких як Novus або Сільпо, ягоди пропонують за ціною від 229 до понад 270 гривень за 100 – 500 грамів, а на гуртовому ринку Шувар ціни стартують від 258 гривень за кілограм.

