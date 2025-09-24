Аналітики озвучили прогнози щодо врожаю зернових у Європі на 2025 рік. Аграрії ЄС цього року мають зібрати рекордний врожай пшениці, а по ячменю має бути 10-річний рекорд.

Пшениця і ячмінь у Європі вродили добре

Аналітики Європейської асоціації торгівлі зерновими, бобовими та олійними культурами, кормами для тварин та іншою сільськогосподарською сировиною COCERAL зазначили, що у Європі 2025 року очікується, що врожаї пшениці та ячменю стануть рекордними, повідомляє 24 Канал із посиланням на GrainTrade.

Порівняно з оцінками червня прогноз урожаю зернових у ЄС-27 та Великій Британії підвищено з 300,7 до 306,8 мільйона тонн, що значно перевищить показник 2024 року (279,1 мільйона тонн).

Зверніть увагу! Аналітики COCERAL підвищили прогноз виробництва пшениці (за винятком твердих сортів) з 143,1 до рекордних 147,4 (125,6 мільйона тонн у 2024/25 маркетинговому році) мільйона тонн, оскільки сприятлива погода у Франції, Німеччині, Польщі та південно-східній Європі дозволила отримати кращу, ніж очікувалося, урожайність.

Прогноз виробництва ячменю підвищено з 59,2 до 63,8 (57,5) мільйона тонн, завдяки чому він стане другим за величиною за останні 10 років.

Прогноз виробництва ріпаку підвищено з 20 до 21,6 (17,9) мільйона тонн завдяки кращому, ніж очікувалося, урожаю на північному заході ЄС, особливо у Франції.

Водночас прогноз виробництва кукурудзи знижено з 60,6 до 56,7 (60,2) мільйона тонн внаслідок несприятливих погодних умов у південно-східних регіонах ЄС.

