В Україні ініціюють розширення програми Grain from Ukraine

Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик зустрівся з делегацією Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні на чолі з директором Річардом Раганом, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінекономіки. За його словами, Україна пропонує Всесвітній продовольчій програмі ООН (WFP) розширити ініціативу Grain from Ukraine.

Денис Башлик подякував представникам Всесвітньої продовольчої програми за допомогу в реалізації ініціативи Президента України Володимира Зеленського Grain from Ukraine та розмінуванні угідь. Сторони також обговорили можливість розширення програми Grain from Ukraine на інші африканські країни, які наразі ще не доєдналися до цієї програми.

Зверніть увагу! Крім того, заступник міністра проінформував про хід підготовки до Міжнародного саміту з продовольчої безпеки Food from Ukraine, який відбудеться 19 листопада у Києві, та запросив представників WFP до участі.

Що таке Grain from Ukraine Це міжнародна гуманітарна програма, започаткована у 2022 році за ініціативою Президента України Володимира Зеленського. Її мета — постачання українського продовольства до найбільш уразливих країн Африки, Азії та Близького Сходу за фінансової підтримки донорських держав і в координації з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP). Попри назву, програма охоплює не лише зернові культури, а й інші продукти харчування, зокрема рослинну олію та борошно. Продовольчу допомогу в межах ініціативи отримали 18 країн.

