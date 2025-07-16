Де можна ловити рибу в Черкасах, щоб не отримати штраф

Черкащина традиційно багата на хороші рибні місця, адже через неї протікає найбільша річка України – Дніпро. Однак варто знати, де і у яких випадках можна ловити рибу, а коли вилов заборонений.

Де дозволена рибна ловля у Черкасах?

На Дніпрі у Черкасах любительське рибальство дозволене в будь-якому місці, повідомляє 24 Канал із посиланням на 18000. Виняток становить лише охоронна зона залізничного мосту.

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Як трактує закон України про рибне господарство, любительське рибальство – безоплатна риболовля у дозволених обсягах для особистих потреб знаряддями лову, визначеними правилами рибальства. В інших випадках любительське рибальство може відбуватися за плату.

У яких водоймах дозволено ловити рибу у Черкаській області:

у рибогосподарських водних об'єктах (їхніх частинах);

у водних об'єктах (їхніх частинах) у межах природно-заповідного фонду, де любительське рибальство не суперечить режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

орендованих рибогосподарських водних об'єктах (їхніх частинах);

рибницьких господарствах (крім випадків встановлених водокористувачем інших умов загального водокористування, погоджених відповідно до законодавства).

Виняток – рибогосподарські водні об'єкти або їхні частини, де риболовля заборонена, та які мають обмеження щодо їхнього використання, визначеного законодавством.

За законом про рибне господарство, до рибогосподарських водних об'єктів належать:

морські води;

поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), а також їхні притоки.

Коли заборонено ловити рибу?

Заборона на вилов риби діє у нерестовий період і розповсюджується на всі водойми Черкаської області. Також в осінньо-зимовий період діє заборона вилову риби на зимувальних ямах. В цей же період (від льодоставу до скресання криги) забороняють використовувати знаряддя лову, оснащені гачками, відстань у яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 міліметрів.

У Черкаському рибоохоронному патрулі зазначають, що зимувальна яма – це природне заглиблення у водоймі, де скупчується риба в холодний період. У річках вони – у найбільш глибоких місцях із уповільненою течією. В інших водоймах, як правило, розташовані в зоні впадання річок у місцях виходу підводних джерел.

Раніше перевірити розташування зимувальних ям можна було на карті. З початку воєнного стану вони недоступні.

Де можна ловити рибу під час нересту в Черкаській області?

Під час нересту можна ловити рибу на дозволених водоймах чи їхніх частинах гачковими знаряддями лову. Кількість гачків має бути не більше двох на рибалку. Також дозволяють рибалити спінінгом з однією штучною приманкою з берега.

Під час нересту можна ловити рибу у таких місцях:

місто Канів, дренажний канал в районі дрібнооптової бази;

місто Канів, від вулиці Героїв Дніпра, 39 вниз за течією до початку Шевченківського національного заповідника "Тарасова Гора";

від нижньої межі острова "Заповідник" до села Пекарі;

від риббригади села Келеберда до села Прохорівка;

від Тубельської пристані до початку рибдільниці СФГ "Осіпов і Ко";

дренажний канал мікрорайону "Дахнівка" по всій його довжині, за винятком режимної 500-метрової зони насосної станції;

від Дахнівського човнового причалу до охоронної зони залізничного мосту;

від автомобільного мосту села Матвіївка по річці Супій вниз за течією до лісового масиву;

від урочища "Млин" села Коробівка вздовж берега Комарівських дач.

Також під час нересту можна ловити рибу в межах населених пунктів і спеціально відведених місцях, як-от перелічені вище.