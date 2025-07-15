Де можна ловити рибу в Хмельницькій області: найпопулярніші місця
- У Хмельницькій області є як безплатні, так і платні місця для риболовлі, включаючи "Хутір Соснове", "Панський берег", "Поплавок", а також безоплатні місця в Мартинківцях, Головчинцях, Марківцях і Ярославці.
- Кожне місце пропонує різні види риби, такі як карась, короп, білий амур, товстолобик, щука, окунь, і різні додаткові послуги, такі як оренда альтанок, катамаранів, бані та дитячі майданчики.
Літо – це пора відпусток і відпочинку, коли українці відводять душу не лише на морі, чи у горах. Це ще й пора сільського ретриту на березі річки чи озера, з вудкою, улюбленою книгою та термосом міцної кави.
Де на Хмельниччині найкращі місця для ловлі риби?
У річках, кореневих водах і на водосховищах вже дозволено ловити рибу, тому прихильники риболовлі активізувалися, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Всім.юа". У соцмережах жваво обговорюють місця в Хмельницькій області, де можна насолодитися риболовлею.
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Серед місць є як безплатні, так і платні локації, як бази чи комплекси відпочинку.
"Хутір Соснове".
- Знаходиться у селі Михайлівка, Розсошанська ОТГ.
- Що водиться: карась, короп, білий амур, товстолобик, щука, окунь
- Ціна за світлу пору доби: 200 гривень.
"Зелений туризм" – під таким гаслом пропонують відпочинок у "Хуторі Сосновому". Окрім риболовлі гостям пропонують:
- будиночки для відпочинку
- баню на дровах
- альтанки та мангали.
"Панський берег".
- Де знаходиться: село Миколаїв, Хмельницький район
- Що водиться: короп, карась, товстолоб, амур, щука, окунь
- Ціна за світлу пору доби: 100 гривень. + 50 – 100 гривень. за кілограм риби.
У цьому комплексі можна окремо орендувати альтанку. Також на території працює зоокуточок. Гостям пропонується поплавати на катамаранах.
"Поплавок".
- Де знаходиться: Старокостянтинівська траса, біля села Пашківці
- Що водиться: товстолоб, карась, окунь, плотва, щука
- Ціна за риболовлю з 10 до 23 години – 50 гривень. + за умови оренди альтанки.
Альтанка до 10 осіб – 400 гривень.
Комплекс відпочинку "Поплавок" пропонує гостям відпочинок у альтанках на воді або в будиночках закритого типу. Також можна провести час в лазні або чані. Є катамарани. Для дітей облаштований дитячий майданчик.
Риболовля у Мартинківцях.
- Де знаходиться: Сатанівська ОТГ, Хмельницький район
- Що водиться: плотва, уклейка, бистрянка, щука, головень, карась, короп, окунь
- Риболовля безоплатна.
Порибалити у Мартинківцях можна на території бази відпочинку "Заграва". Комплекс знаходиться на одному з високих берегів Збруча,
Риболовля у Головчинцях.
- Де знаходиться: Меджибізька ОТГ, Хмельницький район
- Що водиться: короп, карась
- Риболовля безоплатна.
Риболовля на Південному Бузі в Головчинцях. Хмельничанин, який порадив це місце, каже: "Там добре йде карась". Добратися до локації можна, прямуючи в сторону Головчинецького кар'єру.
Риболовля у Марківцях.
- Де знаходиться: Летичівська ОТГ, Хмельницький район
- Що водиться: короп, карась
- Риболовля безоплатна.
Вдало порибалити можна і в селі Марківці. Принаймні так стверджують прихильники цієї справи. Виловом риби в цьому селі займаються з річки Південний Буг.
Риболовля у Ярославці
- Де знаходиться: Меджибізька ОТГ, Хмельницький район
- Що водиться: карась
- Риболовля безоплатна.
Село розташоване на правому березі річки Бужок, лівої притоки Південного Бугу. Рибаки розповідають: "Там гарно йде карась".