Весняна рибалка: за що каратимуть і який штраф доведеться заплатити у 2026 році

Починається весняний сезон риболовлі, а незабаром – нерест. Важливо знати, що незаконний вилов може обійтися рибалкам не кількома кілограмами улову, а десятками тисяч штрафу.

Що треба знати про риболовлю весною 2026 року?

Про те, які обмеження діють на весняній рибалці, йдеться в законодавчих "Правилах любительського рибальства".

Щоб захистити риб у вразливий для них період, в Україні діють відповідні правила. Зокрема встановлені строки, коли рибалити заборонено. Найчастіше це нерест. Саме для збереження водних біоресурсів і діють обмеження.

Важливо! Нерест – період, коли риба розмножується і потребує спокою. Будь-яке втручання людини може зашкодити.

Процес триває з 1 квітня. Але дата завершення буде відрізнятись залежно від місця:

на річках і їхніх притоках – нерест триває до 30 травня ;

; у водосховищах, озерах і затоках – до 19 червня.

Зокрема варто враховувати, що з 1 листопада до початку нерестового сезону (1 квітня) діє обмеження на вилов риби в зимувальних ямах.

Зауважте! Вилов щуки заборонено з 15 лютого по 31 березня.

Водночас діє заборона на ловлю раків – до 30 червня. Далі їх можна буде ловити не більше 30 на одну людину.

Яка відповідальність передбачена за порушення?

Якщо не дотримуватись правил, доведеться платити штрафи, пишуть Новини.LIVE. Наприклад, незаконний вилов щуки обійдеться у 3 468 гривень. За кожного виловленого рака в заборонений період – 3 332 гривні.

На ресурсі "Рибальський світ" також прописані штрафи за незаконну ловлю іншої риби:

сом – за одиницю 5 117 гривень;

судак – 3 587 гривень за одну;

лящ – 1 564 гривень за одну;

окунь – 3 162 гривень за одну;

короп – 3 587 гривень за одну.

Зверніть увагу! Компенсація нараховується за кожну особину. Тобто, якщо вас впіймають із 5 виловленими сомами, штраф буде відповідним: 5 117 гривень помножити на 5 (особин риби). Загалом вийде 25 585 гривень.

Зокрема існує норма прилову (частка риби, що не відповідає встановленим мінімальним розмірам), яка не повинна перевищувати 10%.

Які норми вилову риби допустимі у 2026 році?

Норми вилову створені, щоб уникнути виснаження рибних ресурсів. Зокрема у період нересту, весною.

Добовий ліміт на людину складає – 3 кілограми риби одного виду. Однак під час нересту для рибалки можна використовувати лише 1 вудку й 2 гачки.

Рибалити дозволяється з берега, аби додатково не впливати на вразливий стан риб.

Що ще відомо про риболовлю та штрафи за неї?