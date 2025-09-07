Загалом в Україні дозволена риболовля з човна. Проте, потрібно враховувати певні нюанси. Зокрема, йдеться про загальну заборону на риболовлю в період нересту риби.

Що потрібно знати про риболовлю на човні у 2025 році?

Риболовля на човні заборонена у деяких водоймах. Йдеться, до прикладу, про заповідні зони, повідомляє 24 Канал із посиланням на Homester.

Зверніть увагу! Період нересту може відрізнятися, залежно від водойми. Тому цю інформацію необхідно дізнаватися у окремому порядку. Зокрема, на сайті Державного агентства рибного господарства можна побачити відповідні накази, вони публікуються в середньому за місяць до набуття чинності заборон.

Також інколи визначається відстань з якої можна рибалити. Наприклад, біля Одеси моторні човни не пускають ближче 2 кілометрів. Таким чином хочуть зберегти прибережну фауну.

Які човни потрібно реєструвати?

Згідно з чинним законодавством, у 2025 році мають бути зареєстровані всі човни довжиною понад 2,5 метра. Штраф за невиконання цієї вимоги – до 1000 гривень.

Які документи потрібно мати при собі при риболовлі:

Свідоцтво про реєстрацію човна для човнів понад 2,5 метри – за відсутність документа доведеться заплатити від 500 гривень.

Посвідчення судноводія для моторних човнів, якщо потужність двигуна складає більш як 10 кінських сил – при його відсутності доведеться сплатити щонайменше 300 гривень

Дозвіл на риболовлю в платних чи спецзонах – при його відсутності штраф складає мінімум 340 гривень.

Важливо! При риболовлі на човні, потрібно мати при собі захисні жилети.

Що потрібно знати про риболовлю у 2025?