Овочі масово дешевшають: як за тиждень змінилися ціни на українському ринку

Український плодоовочевий ринок минулого тижня продемонстрував помітне здешевлення більшості позицій. Водночас окремі культури, попри загальну тенденцію, продовжили дорожчати.

Овочі здебільшого дешевшають

Минулого тижня на українському овочевому ринку переважала тенденція до зниження цін, повідомляє EastFruit. Найбільш помітно дешевшала рання білокачанна капуста (з 18 – 22 до 15 – 18 гривень за кілограм), яка продовжує втрачати у вартості разом зі збільшенням пропозиції нового врожаю.

Також нижчими, ніж тижнем раніше, були ціни на столовий буряк (з 38 – 43 до 25 – 45 гривень за кілограм). Зниження зафіксували й у сегменті тепличних овочів – дешевше продавалися огірки (з 68 – 100 до 40 – 62 гривень за кілограм) та помідори (з 130 – 220 до 100 – 155 гривень за кілограм).

Крім того, зменшилася вартість цвітної та пекінської капусти. На ринку також подешевшали кабачок і редис, а ціни на зелений горошок фактично обвалилися – вони впали майже удвічі.

На тлі загального здешевлення винятком залишилася торішня морква. Через сезонне скорочення запасів якісної продукції вона й надалі дорожчає (з 20 – 26 до 20 – 28 гривень за кілограм).

Ягоди та зелень також втрачають у ціні

У сегменті зелені продавці також були змушені переглядати цінники у бік зниження. Дешевшими стали зелена цибуля, кріп та петрушка, що пояснюється активнішим надходженням продукції на ринок.

Фруктово-ягідний сегмент теж продемонстрував тенденцію до здешевлення. Продовжує падати ціна на суницю садову (з 130 – 220 до 100 – 200 гривень за кілограм), а слідом за нею почала дешевшати і лохина (з 633 – 933 до 550 – 800 гривень за кілограм).

Нижчими, ніж попереднього тижня, були ціни на абрикос. Водночас на ринку черешні звузився ціновий діапазон (з 150 – 280 до 200 – 250 гривень за кілограм), тоді як вартість інших фруктів та ягід суттєво не змінилася й залишилася на рівні попереднього періоду.

Ціни на торішню моркву пішли вгору: фермери назвали причину

На українському ринку продовжує дорожчати торішня морква через скорочення запасів якісної продукції. Гуртові покупці дедалі частіше стикаються з дефіцитом коренеплодів, що вже позначилося на цінах.

Хоча ціни на моркву демонструють впевнене зростання, нинішні показники все ще поступаються минулорічним. За даними ринку, наприкінці травня 2025 року українські фермери продавали моркву в середньому на 84% дорожче, ніж зараз.