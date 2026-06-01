Овощи в основном дешевеют

На прошлой неделе на украинском овощном рынке преобладала тенденция к снижению цен, сообщает EastFruit. Наиболее заметно дешевела ранняя белокочанная капуста (с 18 – 22 до 15 – 18 гривен за килограмм), которая продолжает терять в стоимости вместе с увеличением предложения нового урожая.

Также ниже, чем неделей ранее, были цены на столовую свеклу (с 38 – 43 до 25 – 45 гривен за килограмм). Снижение зафиксировали и в сегменте тепличных овощей – дешевле продавались огурцы (с 68 – 100 до 40 – 62 гривен за килограмм) и помидоры (с 130 – 220 до 100 – 155 гривен за килограмм).

Кроме того, уменьшилась стоимость цветной и пекинской капусты. На рынке также подешевели кабачок и редис, а цены на зеленый горошек фактически обвалились – они упали почти вдвое.

На фоне общего удешевления исключением осталась прошлогодняя морковь. Из-за сезонного сокращения запасов качественной продукции она и в дальнейшем дорожает (с 20 – 26 до 20 – 28 гривен за килограмм).

Ягоды и зелень также теряют в цене

В сегменте зелени продавцы также были вынуждены пересматривать ценники в сторону снижения. Дешевле стали зеленый лук, укроп и петрушка, что объясняется более активным поступлением продукции на рынок.

Фруктово-ягодный сегмент тоже продемонстрировал тенденцию к удешевлению. Продолжает падать цена на землянику садовую (с 130 – 220 до 100 – 200 гривен за килограмм), а вслед за ней начала дешеветь и голубика (с 633 – 933 до 550 – 800 гривен за килограмм).

Ниже, чем на предыдущей неделе, были цены на абрикос. В то же время на рынке черешни сузился ценовой диапазон (с 150 – 280 до 200 – 250 гривен за килограмм), тогда как стоимость других фруктов и ягод существенно не изменилась и осталась на уровне предыдущего периода.

Цены на прошлогоднюю морковь пошли вверх: фермеры назвали причину

На украинском рынке продолжает дорожать прошлогодняя морковь из-за сокращения запасов качественной продукции. Оптовые покупатели все чаще сталкиваются с дефицитом корнеплодов, что уже сказалось на ценах.

Хотя цены на морковь демонстрируют уверенный рост, нынешние показатели все еще уступают прошлогодним. По данным рынка, в конце мая 2025 года украинские фермеры продавали морковь в среднем на 84% дороже, чем сейчас.