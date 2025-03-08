Виробники кави зазнають збитків: покупці скорочують закупівлі через високі ціни

Різке подорожчання кави суттєво вдарило по виробниках і споживачах, змушуючи бізнеси переглядати стратегії закупівель. Прогнозовано, ціни на арабіку до кінця року можуть знизитися на 30%.

Ціни на каву зросли

Покупці змушені змінювати підхід – закуповують лише мінімально необхідний обсяг кави, уникаючи створення великих запасів, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Генеральний директор еквадорської компанії Elcafe Ренан Чуєрі заявив, що цього року підприємство вперше не змогло продати весь запланований обсяг продукції до березня.

Зазвичай до цього часу ми усе розпродуємо, але поки що продали менш як 30% продукції. Значне зростання цін з'їдає грошовий потік клієнтів, у них немає достатньо грошей, щоб купити те, що їм треба,

– зазначає Чуєрі.

Рекордне зростання цін на каву пов’язане зі скороченням виробництва в основних регіонах вирощування, особливо в Бразилії.

До кінця року ціни на арабіку можуть впасти на 30%. Причини цього:

Зниження попиту;

Очікуваний гарний урожай у Бразилії;

Розширення плантацій кавових дерев в Індії, Уганді та Ефіопії.

Як ситуація вплине на ринок кави

Попри можливе здешевлення в майбутньому, поточна ситуація залишається складною. Деякі американські продавці кави прямо заявляють, що ризикують закритися через аномально високі ціни. Супермаркети та магазини відмовляються закуповувати каву, що призводить до її дефіциту на полицях.

Зауважте! Поки ціни не стабілізуються, ринок кави залишається у кризовому стані, і багато бізнесів змушені переглядати свої стратегії.