Цены на кофе выросли

Покупатели вынуждены менять подход – закупают только минимально необходимый объем кофе, избегая создания больших запасов, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Генеральный директор эквадорской компании Elcafe Ренан Чуери заявил, что в этом году предприятие впервые не смогло продать весь запланированный объем продукции до марта.

Обычно к этому времени мы все распродаем, но пока продали менее 30% продукции. Значительный рост цен съедает денежный поток клиентов, у них нет достаточно денег, чтобы купить то, что им надо,

– отмечает Чуери.

Рекордный рост цен на кофе связан с сокращением производства в основных регионах выращивания, особенно в Бразилии.

До конца года цены на арабику могут упасть на 30%. Причины этого:

Снижение спроса;

Ожидаемый хороший урожай в Бразилии;

Расширение плантаций кофейных деревьев в Индии, Уганде и Эфиопии.

Как ситуация повлияет на рынок кофе

Несмотря на возможное удешевление в будущем, текущая ситуация остается сложной. Некоторые американские продавцы кофе прямо заявляют, что рискуют закрыться из-за аномально высоких цен. Супермаркеты и магазины отказываются закупать кофе, что приводит к его дефициту на полках.

Заметьте! Пока цены не стабилизируются, рынок кофе остается в кризисном состоянии, и многие бизнесы вынуждены пересматривать свои стратегии.