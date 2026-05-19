Український сир під тиском: що відбувається з ринком та імпортом

Український ринок сиру залишається відносно стабільним навіть напередодні літнього сезону, коли попит традиційно слабшає. Однак виробники продовжують працювати в умовах нижчих продажів та жорсткої конкуренції з боку імпортної продукції.

Ринок сиру залишається стабільним, але без зростання

Попри завершення весни та традиційне сезонне зниження попиту, українські виробники сиру поки не говорять про кризову ситуацію. За оцінками аналітиків ІНФАГРО, ринок наразі зберігає відносну стабільність.

Втім, позитивна оцінка не означає відсутності проблем. Продажі сирної продукції залишаються слабшими, ніж у попередні роки, а літній сезон традиційно додає виробникам нових викликів через зниження споживчої активності.

Головною проблемою для галузі учасники ринку називають не сезонність, а дедалі сильніший тиск імпортної продукції, яка активно конкурує з українським сиром на полицях магазинів.

Імпорт дещо скоротився, але ризики залишаються

У квітні обсяги імпорту сичужних сирів зменшилися порівняно з березнем. Найпомітніше скоротилися поставки твердих і напівтвердих сирів – майже на п'яту частину.

Однак це поки не змінило загальної картини на ринку. Від початку року імпорт таких сирів усе ще перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Для українських сироварів така тенденція залишається тривожним сигналом. Виробники побоюються, що значна присутність імпортного продукту й надалі стримуватиме відновлення продажів та посилюватиме конкуренцію за покупця.

Цінові війни стають головним інструментом боротьби

На ринку очікують, що імпортери можуть частково скоротити закупівлі європейського сиру через подорожчання продукції у країнах ЄС. Водночас українські компанії намагаються використати цей момент для посилення власних позицій.

Щоб залишатися конкурентними, вітчизняні виробники дедалі частіше продають сир із суттєвими акційними знижками. Така стратегія допомагає втримувати покупця, хоча й створює додатковий тиск на прибутковість бізнесу.

Водночас імпортери також активно застосовують маркетингові акції та спеціальні пропозиції. У результаті конкуренція на сирному ринку дедалі більше переходить у площину цінових змагань, де виробникам доводиться шукати баланс між обсягами продажів і рентабельністю.

Які ціни на сир у магазинах?

Згідно з даними "Мінфіну", нині у супермаркетах великих українських мереж встановилися такі ціни на сир:

Сир твердий Комо традиційний 50%.

Auchan 549 гривень за кілограм;

Megamarket 611,50 гривні за кілограм;

Metro 570,96 гривні за кілограм;

Novus 589 гривень за кілограм.

589 гривень за кілограм. АТБ 59,50 за флоу-пак 135 грамів.

Світові ціни на молочку знову пішли вгору

Згідно з даними моніторингів, ціни на молочну продукцію та, зокрема, й сири, зростають не лише в Україні.

Індекс цін на молочну продукцію Global Dairy Trade зріс на 1,5% після трьох сесій зниження.

Найбільше подорожчали сир моцарела (на 4,7%) та сухе знежирене молоко (на 3%).

Аналітики звертають увагу, що ціни на сухе знежирене молоко продовжують упевнено зростати. Від початку року ця продукція подорожчала майже на третину, що свідчить про стабільний попит на світовому ринку.