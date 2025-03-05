Шмигаль розповів, скільки землі продали з 2021 року

Денис Шмигаль розповів, які обсяги земель продали з моменту відкриття ринку землі понад 3 роки тому. За його словами, масових продажів землі, яких побоювались деякі експерти, не відбулося.

Скільки землі продали за 3 роки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що починаючи з 1 липня 2021 року, коли відкрився ринок землі, в Україні продали 604 тисячі гектар земель, повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ. Це лише 3,4% площ, які раніше підпадали під дію мораторію на продаж.

Читайте також Що буде, якщо ваша земельна ділянка досі не приватизована

Попри всі побоювання, з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2024 року продано 604 000 гектар, це лише 3,4% земель, які раніше попадали під дію мораторію,

– заявив Шмигаль.

За його словами, завдяки запуску проєкту "Земельний банк" торік на онлайн-аукціонах вдалося отримати до бюджету майже 344 мільйони гривень від оренди землі.

Зверніть увагу! Крім того, він зазначив, що у 2025 році вже залучено 58,7 мільйона гривень через аукціони "Земельного банку". "І це все про те, як ми рухаємося в частині прозорості, в частині цифровізації, в частині електронних послуг".