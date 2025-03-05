Сколько земли продали за 3 года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что начиная с 1 июля 2021 года, когда открылся рынок земли, в Украине продали 604 тысячи гектар земель, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Это лишь 3,4% площадей, которые ранее подпадали под действие моратория на продажу.

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Несмотря на все опасения, с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024 года продано 604 000 гектар, это лишь 3,4% земель, которые ранее попадали под действие моратория,

– заявил Шмыгаль.

По его словам, благодаря запуску проекта "Земельный банк" в прошлом году на онлайн-аукционах удалось получить в бюджет почти 344 миллиона гривен от аренды земли.

Обратите внимание! Кроме того, он отметил, что в 2025 году уже привлечено 58,7 миллиона гривен через аукционы "Земельного банка". "И это все о том, как мы движемся в части прозрачности, в части цифровизации, в части электронных услуг".