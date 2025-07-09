Експорт ріпаку з України упав до трирічного мінімуму за підсумками сезону

Експорт ріпаку наразі доволі сильно впав порівняно з показниками минулого року. Це здебільшого пов'язують з переформатуванням ринку для України.

Експорт ріпаку різко впав

Експорт ріпаку з України в сезоні 2024/25 становив 3,14 мільйона тонн, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Такий обсяг на 15% поступається показнику попереднього маркетингового року та стало мінімумом для останніх трьох сезонів.

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Аналітики припускають, що серед основних причин скорочення варто виділити зменшення врожаю олійної в країні вже кілька років поспіль.

Майже 89% від загального експорту ріпаку припало на Євросоюз (91% у попередньому маркетинговому році), або 2,78 мільйона тонн, що на 17% поступається показнику 2023/24 маркетингового року,

– додали спеціалісти.

У розрізі країн до трійки імпортерів українського ріпаку увійшли:

Німеччина з обсягом понад 1 мільйона тонн (-18%),

Бельгія – 899 тисяч тонн (приріст у 2,4 раза),

а також Велика Британія – 334 тисячі тонн (приріст у 2,5 раза).

У новому сезоні-2025/26 тенденція до скорочення експорту ріпаку, найімовірніше, збережеться, що зумовлено очікуваним мінімальним урожаєм даної культури за останні 4 роки, а також через можливе введення експортного мита для олійної, що наразі активно лобіюється.

Важливо! Експертна оцінка експорту ріпаку з України у 2025/26 маркетинговому році поки що становить 2,7 мільйона тонн (-15%).