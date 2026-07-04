Як агрохолдинги "забирають" паї на десятки років: адвокати розкрили приховані схеми

Укладення договору оренди землі з агрохолдингом часто перетворюється на юридичну боротьбу між власником паю та потужною компанією. Адвокати попереджають: приховані формулювання в договорах можуть коштувати людям землі на десятиліття.

Приховані схеми в договорах оренди: як агрохолдинги обходять інтереси власників паїв

Адвокатка Діна Дрижакова у коментарі 24 Каналу розповіла, що укладення договору оренди землі з великим агрохолдингом – це завжди зіткнення інтересів звичайного власника (пайщика) та потужної юридичної машини. За її словами, якщо не вичитати кожен рядок, можна втратити контроль над своєю землею на десятиліття або отримувати мізерну плату.

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Вона також розповіла про популярні шахрайські та приховані схеми:

Автоматичне поновлення (пролонгація). У текст договору непомітно вписують пункт: Якщо за X місяців до закінчення строку жодна зі сторін не заперечить, договір вважається поновленим на той самий строк". Ви можете вважати, що через 7 років земля знову ваша, а вона вже автоматично перепідписана ще на 7 років.

У текст договору непомітно вписують пункт: Якщо за X місяців до закінчення строку жодна зі сторін не заперечить, договір вважається поновленим на той самий строк". Ви можете вважати, що через 7 років земля знову ваша, а вона вже автоматично перепідписана ще на 7 років. Договір із "відкритою датою". Вас просять підписати договір сьогодні, але дату укладення або початку дії залишають пустою. Агрохолдинг проставить її тоді, коли йому вигідно, штучно подовживши строк оренди.

Вас просять підписати договір сьогодні, але дату укладення або початку дії залишають пустою. Агрохолдинг проставить її тоді, коли йому вигідно, штучно подовживши строк оренди. Підводні камені" в орендній платі. Замість фіксованої суми або чіткого відсотка від нормативної грошової оцінки (НГО) землі вказують розмиті формулювання (наприклад, на розсуд орендаря в залежності від врожайності"). Також холдинги люблять прописувати виплату в натуральній формі (зерном) за завищеними цінами.

Замість фіксованої суми або чіткого відсотка від нормативної грошової оцінки (НГО) землі вказують розмиті формулювання (наприклад, на розсуд орендаря в залежності від врожайності"). Також холдинги люблять прописувати виплату в натуральній формі (зерном) за завищеними цінами. Одностороннє право на суборенду або передачу прав. Якщо в договорі є пункт про право холдингу передавати ділянку в суборенду без вашої згоди, ви можете прокинутися і дізнатися, що вашу землю обробляє зовсім інша (можливо, сумнівна) компанія.

Якщо в договорі є пункт про право холдингу передавати ділянку в суборенду без вашої згоди, ви можете прокинутися і дізнатися, що вашу землю обробляє зовсім інша (можливо, сумнівна) компанія. Зміна цільового призначення або виснаження землі. Відсутність у договорі вимог щодо збереження родючості ґрунтів дозволяє холдингам засівати землю виснажливими культурами (соняшник, ріпак) щороку, вбиваючи її потенціал.

Діна Дрижакова Адвокат, керівник ЮК "Prima Leader Group" Щоб захистити свій пай, наполягайте на включенні або зміні таких пунктів у договорі: По-перше, це чіткі дати та строк дії. Ніколи не підписуйте документи з пустими полями для дат. Строк оренди за законом України не може бути меншим за 7 років (для меліорованих земель – 10 років). Переконайтеся, що чітко вказано: строк оренди обчислюється з моменту державної реєстрації права оренди". По-друге, це заборона автоматичної пролонгації. Прямо пропишіть у договорі: поновлення договору на новий строк здійснюється виключно за згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди. Автоматичне поновлення договору оренди (пролонгація) заборонено".

По-третє, за словами юристки, має бути фіксація орендної плати та індексації. Орендна плата має бути чітко визначена (наприклад, конкретна сума або не менше X% від НГО землі). Обов'язково вкажіть:

Граничний строк виплати (наприклад, до 31 грудня поточного року).

Обов'язкову індексацію орендної плати відповідно до інфляції.

Виплата натурою (зерном тощо) – тільки за добровільною згодою власника і за ринковими цінами на момент виплати.

По-четверте, має бути обмеження на суборенду та зміну умов.

Внесіть пункт: "Передача земельної ділянки в суборенду або передача прав та обов'язків за цим договором третім особам без попередньої письмової згоди Орендодавця заборонена". Також зафіксуйте, що зміна умов договору або його розірвання в односторонньому порядку орендарем не допускається,

– зазначає Діана Дрижакова.

По-п'яте, контролюйте стан землі. Пропишіть обов'язок орендаря дотримуватися сівозміни та підтримувати якість ґрунту, а також право орендодавця розірвати договір у разі погіршення стану землі (підтвердженого агрохімічним паспортом).

Важливо! Допоки право оренди агрохолдингу не зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, воно, за словами юристки, не є дійсним. Завжди вимагайте свій (другий) оригінальний примірник договору з підписами та печатками одразу під час підписання, а не "колись потім".