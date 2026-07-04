Скрытые схемы в договорах аренды: как агрохолдинги обходят интересы владельцев паев
Адвокат Дина Дрижакова в комментарии 24 Каналу рассказала, что заключение договора аренды земли с крупным агрохолдингом – это всегда столкновение интересов обычного владельца (пайщика) и мощной юридической машины. По ее словам, если не вычитать каждую строку, можно потерять контроль над своей землей на десятилетия или получать мизерную плату.
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Она также рассказала о популярных мошеннических и скрытых схемах:
- Автоматическое продление (пролонгация). В текст договора незаметно вписывают пункт: "Если за X месяцев до истечения срока ни одна из сторон не возразит, договор считается продленным на тот же срок". Вы можете думать, что через 7 лет земля снова станет вашей, а она уже автоматически переподписана еще на 7 лет.
- Договор с "открытой датой". Вас просят подписать договор сегодня, но дату заключения или начала действия оставляют пустой. Агрохолдинг проставит ее тогда, когда ему выгодно, искусственно продлив срок аренды.
- "Подводные камни" в арендной плате. Вместо фиксированной суммы или четкого процента от нормативной денежной оценки (НДО) земли указывают расплывчатые формулировки (например, "по усмотрению арендатора в зависимости от урожайности"). Также холдинги любят прописывать выплату в натуральной форме (зерном) по завышенным ценам.
- Одностороннее право на субаренду или передачу прав. Если в договоре есть пункт о праве холдинга передавать участок в субаренду без вашего согласия, вы можете проснуться и узнать, что вашу землю обрабатывает совсем другая (возможно, сомнительная) компания.
- Изменение целевого назначения или истощение земли. Отсутствие в договоре требований по сохранению плодородия почв позволяет холдингам ежегодно засевать землю истощающими культурами (подсолнечник, рапс), уничтожая ее потенциал.
Чтобы защитить свой пай, настаивайте на включении или изменении следующих пунктов в договоре: Во-первых, это четкие даты и срок действия. Никогда не подписывайте документы с пустыми полями для дат. Срок аренды по закону Украины не может быть менее 7 лет (для мелиорированных земель – 10 лет). Убедитесь, что четко указано: "Срок аренды исчисляется с момента государственной регистрации права аренды". Во-вторых, это запрет на автоматическую пролонгацию. Четко пропишите в договоре: продление договора на новый срок осуществляется исключительно по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения. Автоматическое продление договора аренды (пролонгация) запрещено".
В-третьих, по словам юриста, должна быть зафиксирована арендная плата и индексация. Арендная плата должна быть четко определена (например, конкретная сумма или не менее X% от НГО земли). Обязательно укажите:Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- Предельный срок выплаты (например, до 31 декабря текущего года).
- Обязательную индексацию арендной платы в соответствии с инфляцией.
- Выплату натурой (зерном и т. п.) – только по добровольному согласию собственника и по рыночным ценам на момент выплаты.
В-четвертых, должно быть ограничение на субаренду и изменение условий.
Внесите пункт: "Передача земельного участка в субаренду или передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам без предварительного письменного согласия арендодателя запрещена". Также зафиксируйте, что изменение условий договора или его расторжение в одностороннем порядке арендатором не допускается,
– отмечает Диана Дрижакова.
В-пятых, контролируйте состояние земли. Пропишите обязанность арендатора соблюдать севооборот и поддерживать качество почвы, а также право арендодателя расторгнуть договор в случае ухудшения состояния земли (подтвержденного агрохимическим паспортом).
Важно! Пока право аренды агрохолдинга не зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, оно, по словам юриста, не является действительным. Всегда требуйте свой (второй) оригинал договора с подписями и печатями сразу при подписании, а не "когда-нибудь потом".