Судно з пшеницею прибуло до порту Латакії у Сирії. Це стало першим таким постачанням після того, як колишній президент Башар аль-Асад був скинутий повстанцями в грудні 2024 року.

Росія постачає зерно у Сирію

Офіційні особи нового уряду Сирії кажуть, що імпорт пшениці та інших основних продуктів не підпадає під санкції США та ООН, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Однак проблеми із забезпеченням фінансування торгівельних угод стримують світових постачальників від продажів до Сирії.

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Сирійське головне управління сухопутних і морських кордонів повідомило, що судно перевозило 6,6 тисячі тонн пшениці. У ньому не вказано національність чи призначення судна, але один регіональний торговець товарами сказав, що воно було з Росії.

За словами представників прикордонних служб Сирії, цей крок "можна вважати чітким свідченням початку нового етапу економічного відновлення в країні". Там додали, що він має прокласти шлях для більшої кількості надходжень життєво важливих товарів.

Трейдери кажуть, що цього року Сирія в основному покладається на сухопутний імпорт від сусідів.

Важливо! Росія та Іран, які підтримували уряд Асада, раніше постачали більшу частину пшениці та нафтопродуктів у Сирію, але припинили це після того, як повстанці перемогли, а він втік до Москви.