Россия поставляет зерно в Сирию

Официальные лица нового правительства Сирии говорят, что импорт пшеницы и других основных продуктов не подпадает под санкции США и ООН, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Однако проблемы с обеспечением финансирования торговых сделок сдерживают мировых поставщиков от продаж в Сирию.

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Сирийское главное управление сухопутных и морских границ сообщило, что судно перевозило 6,6 тысяч тонн пшеницы. В нем не указана национальность или назначение судна, но один региональный торговец товарами сказал, что оно было из России.

По словам представителей пограничных служб Сирии, этот шаг "можно считать четким свидетельством начала нового этапа экономического восстановления в стране". Там добавили, что он должен проложить путь для большего количества поступлений жизненно важных товаров.

Трейдеры говорят, что в этом году Сирия в основном полагается на сухопутный импорт от соседей.

Важно! Россия и Иран, которые поддерживали правительство Асада, ранее поставляли большую часть пшеницы и нефтепродуктов в Сирию, но прекратили это после того, как повстанцы победили, а он сбежал в Москву.