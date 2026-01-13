У США підсіли на російську гречку: агресор у лідерах з експорту

Росія протягом минулого року вийшла у лідери з експорту гречки до США через своєрідну митну політику Дональда Трампа. Тоді як мита вдарили по основних експортерах цього продукту і постачання впали, Росія лишилась на тому ж рівні експорту, не підпавши під мита.

Росія стала найбільшим постачальником гречки до США

У січні-жовтні 2025 року Росія стала найбільшим постачальником гречки до США з обсягом 1,8 мільйона доларів, обійшовши Канаду, тоді як Україна посіла третє місце з 155,3 тисячі доларів, повідомляє 24 Канал із посиланням на UkrAgroConsult. Це стало можливим не через попит, а через торгівельні мита США, які залишили для Росії можливість безмитного експорту непідсанкційної продукції.

У грошовому вимірі російський експорт гречки до Сполучених Штатів за перші десять місяців 2025 року сягнув 1,8 мільйона доларів.

Для порівняння, Канада поставила гречки на 1,6 мільйона доларів, що й дозволило Росії формально стати лідером у цьому вузькому сегменті ринку. Хоча різниця між двома країнами невелика, для Москви цей результат став символічним – це найвищий показник з 2022 року, коли США закупили російської гречки на 3,3 мільйона доларів.

Зверніть увагу! Інші експортери значно відстають від двох лідерів. Україна посіла третє місце з обсягом постачання 155,3 тисячі доларів, Китай експортував гречки на 121,7 тисячі доларів, а Литва замкнула п'ятірку з показником 119,7 тисячі доларів. На цьому тлі "гречаний рекорд" Росії виглядає гучно лише у відносному вимірі, адже йдеться про невеликий за обсягами сегмент аграрної торгівлі.

Чому Росія вибилась у лідери експорту гречки?

Аналітики наголошують, що причина зростання постачання російської гречки – не раптовий сплеск любові американських споживачів до цього продукту. Ключову роль зіграла торгівельна політика США, зокрема мита, запроваджені під час президентства Дональда Трампа. Вони ускладнили експорт агропродукції для низки країн, тоді як Росія зберегла можливість безмитно постачати до США товари, що не підпадають під санкції, серед яких і гречка.

У результаті виникла парадоксальна ситуація, що країна-агресор отримала торгівельні переваги в ніші, де для інших постачальників ринок фактично звузився. Саме ці "вікна можливостей" і дозволили Росії обійти Канаду, попри загальне скорочення економічних зв'язків із Заходом.

Важливо! Попри гучні заяви російських медіа про "крах санкцій", реальний масштаб цього досягнення залишається скромним. Обсяги постачання гречки не мають системного впливу ні на американський ринок, ні на світову торгівлю. Втім, для внутрішньої російської пропаганди навіть такий результат стає аргументом про нібито незамінність Росії для світової економіки.

