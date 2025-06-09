На Херсонщині росіяни випалили близько 15 тисяч гектар полів з посівами

Ворог продовжує тероризувати прифронтові громади на Херсонщині, застосовуючи проти цивільних людей дрони. У такий спосіб росіяни випалюють засіяні українськими фермерами поля.

Росіяни випалюють дронами наші поля

Протягом останніх трьох діб російські війська масово застосовують дрони, підпалюючи поля з врожаєм, повідомляє 24 Канал із посиланням на SuperAgronom.com. Найбільше страждає 20-кілометрова зона правобережної частини Херсонської області.

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Про ситуацію в регіоні розповів Віталій Пічура – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка Херсонського державного аграрно-економічного університету. За його словами, атаки дронів відбуваються на тлі складних погодних умов: заморозків, посухи, осушення Каховського водосховища та відсутності зрошення.

Важливо! Внаслідок цього ворог цілеспрямовано випалює залишки посівів.

Ґрунтова волога на критично низькому рівні, тріщини в ґрунті по всіх полях під залишками посівів озимини сягають 3 – 5 сантиметрів. Розвиток посівів пізніх ярових культур за відсутності вологи призупинився. За весь травень випало 20-25 мм дощу, в прибережній території осушеного Каховського водосховища сума опадів склала 4-6 мм. Урожайність буде мізерна, та ще й випалюються дронами посіви, багато пожеж і диму,

– каже Віталій Пічура.

Фермери докладають максимум зусиль, аби стримати вогонь, локалізуючи пожежі шляхом дискування, однак спека, великі площі сухої рослинності та нові атаки дронів значно ускладнюють роботу.

Зверніть увагу! За словами Пічура, на сьогодні вигоріло близько 15 тисяч гектар посівів. Пошкоджені посіви правобережжя видно на супутникових знімках: "Навіть не знаю, як фермери Херсонщини переживуть цей сезон і виживуть надалі".