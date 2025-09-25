У Росії очікується різке підвищення цін на продукти через підвищення ставки ПДВ. Крім того, на зростання цін вплине ціла низка чинників, серед яких також підвищення інших видів податків.

У Росії підвищують податки для фінансування війни

Російський Мінфін вніс до уряду проєкт бюджету на 2026 – 2028 роки, в якому запропонував підвищити ставку податку на додану вартість із нинішніх 20% до 22%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу зовнішньої розвідки. Насамперед це необхідно, щоб фінансувати витрати бюджету на війну.

По суті ПДВ – це податок на споживання – підвищуючи його ставку, влада насамперед забирає гроші у населення, оскільки нові податкові витрати бізнес закладає у ціни та переносить на покупців. Підвищення податку може зупинити уповільнення інфляції, споживання та додатково загальмувати і так близьконульове зростання ВВП.

У СЗР повідомили, що російський уряд збереже чинну зараз пільгову ставку ПДВ у розмірі 10% для соціально значущих товарів, але одночасно знизить із 60 до 10 мільйонів рублів поріг доходів, за перевищення якого малий бізнес стає платником ПДВ замість більш вигідного спрощеного режиму оподаткування.

Зверніть увагу! Після підвищення податку на додану вартість до 22%, ціни в Росії зростуть мінімум на 4 – 6%.

Російська влада планує ввести податок на гральний бізнес у розмірі 5% від прийнятих ставок для букмекерських контор. Поправки до Податкового кодексу мають намір внести в рамках бюджетного пакета, і, якщо їх схвалять, вони почнуть діяти з січня 2026 року. Додатково буде встановлено податок на прибуток для букмекерських контор за ставкою 25%.

Російська влада не зважає на "шторм" у економіці

Рік тому, коли уряд запроваджував прогресивну шкалу оподаткування, підвищуючи ПДВ для більшості категорій населення, Путін випускав спеціальне доручення федеральним зборам "зафіксувати основні параметри податкової системи" до 2030 року (ставка ПДВ є одним із головних її параметрів). У червні 2025 року міністр фінансів Антон Сілуанов заявив, що податки не змінюватимуться, незважаючи на те, що російський бюджет "штормить".

Важливо! Оновлений прогноз Мінекономрозвитку Росії погіршився порівняно з прогнозом, опублікованим у квітні. Зокрема очікування зростання ВВП у 2025 році переглянуто з 2,5 до 1%, у 2026 році – з 2,4 до 1,3%. Замість зростання інвестицій на 3% у 2026 році відомство прогнозує їхнє зниження на 0,5%. Прогноз із промислового виробництва знижений з 2,6 до 1,5% у 2025 році та з 2,9 до 2,3% у 2026-му.

Новий прогноз свідчить про те, що Росія готується до "життя на низьких оборотах": повільного зростання економіки, збереження санкцій та низьких інвестицій. Центробанк продовжить тримати ключову ставку високою, що збереже дорогі кредити, а податків та зборів буде більше.

Цікаво! Крім того, російські компанії готуються завозити в країну трудових мігрантів із Непалу, В'єтнаму та Бангладеш. Доходи від утилізаційного збору на автомобілі скоротилися в Росії на 44,6%. Російський шинний ринок впав на 18%. Також у Росії налічується 1 614 цивільних суден, які потребують заміни через зношення.

