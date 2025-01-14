За 2024 рік Афганістан, що контролюється угрупуванням "Талібан" став найбільшим імпортером російського борошна. Минулого року закупки продовольства зросли удвічі.

Росія годує афганських талібів

Афганістан імпортує борошно, оскільки не має достатніх виробничих потужностей для повного задоволення внутрішнього попиту, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Російське державне агентство з експорту сільськогосподарської продукції "Агроекспорт" повідомило, що збільшення імпорту відбулося в той час, коли Росія намагалася зміцнити зв'язки з афганськими правителями "Талібану".

Зверніть увагу! Минулого місяця Москва зробила ще один крок до визнання уряду Талібану, коли російський парламент проголосував за закон, який дозволить виключити цей рух зі списку заборонених терористичних організацій.

Агроекспорт, посилаючись на попередні оцінки, повідомив, що минулого року Афганістан купив російського борошна на суму майже 80 мільйонів доларів, що вдвічі перевищує рівень 2023 року.