Чи можна на своєму подвірʼї палити вогонь: як посмажити шашлики

В Україні триває сезон шашликів, коли багато хто розпалює вогонь для їх приготування. Однак палити дрова можна далеко не скрізь і не будь-яким способом.

Як карають за розпалювання вогню?

Якщо смажити шашлики у забороненому місці, це може закінчитись для українців штрафом розміром у 4590 гривні, повідомляє 24 Канал із посиланням на статтю 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Відповідно до законодавства, порушення правил благоустрою територій населених пунктів тягне за собою штраф від 340 до 1360 гривень. А за залишення на землі непогашених сірників, недопалків, промаслених ганчірок чи випалювання сухої трави передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від 1530 до 4590 гривень.

У статті 77-1 КУпАП йдеться, що за самовільне випалювання рослинності або її залишків, тягне за собою накладення штрафу на громадян 3060 – 6120 гривень.

Зверніть увагу! Перш ніж влаштувати пікнік із шашликами, важливо з'ясувати, чи дозволено це в обраній місцевості.

Де не можна палити вогнище

Забороняється розпалювати багаття в лісах і лісосмугах – незалежно від сезону. Це обмеження стосується як мангалів, так і будь-яких інших пристроїв для готування їжі на відкритому полум'ї.

Крім того, шашлики заборонено смажити:

поблизу водойм – не ближче ніж за 30 метрів від води;

на природоохоронних територіях – таких як заповідники, національні парки, заказники тощо;

у районах із підвищеним ризиком пожежі – це можуть бути сільськогосподарські угіддя, торф'яники або військові зони;

у межах міста – зокрема у дворах, на дитячих майданчиках, у скверах і парках, якщо для цього немає спеціально облаштованих місць.

Важливо! Дозволено розпалювати вогонь лише в відкритих для відвідування зонах, на облаштованій для цього ділянці, за допомогою мангалу. Або ж на подвір'ї приватного будинку, дотримуючись норм пожежної безпеки.