Чи можна на своєму подвірʼї палити вогонь: як посмажити шашлики
- В Україні за розпалювання вогню у заборонених місцях можуть накласти штраф до 4590 гривень.
- Забороняється палити вогонь у лісах, лісосмугах, поблизу водойм, на природоохоронних територіях, у районах з підвищеним ризиком пожежі та у межах міста без спеціально облаштованих місць.
В Україні триває сезон шашликів, коли багато хто розпалює вогонь для їх приготування. Однак палити дрова можна далеко не скрізь і не будь-яким способом.
Як карають за розпалювання вогню?
Якщо смажити шашлики у забороненому місці, це може закінчитись для українців штрафом розміром у 4590 гривні, повідомляє 24 Канал із посиланням на статтю 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Відповідно до законодавства, порушення правил благоустрою територій населених пунктів тягне за собою штраф від 340 до 1360 гривень. А за залишення на землі непогашених сірників, недопалків, промаслених ганчірок чи випалювання сухої трави передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від 1530 до 4590 гривень.
У статті 77-1 КУпАП йдеться, що за самовільне випалювання рослинності або її залишків, тягне за собою накладення штрафу на громадян 3060 – 6120 гривень.
Зверніть увагу! Перш ніж влаштувати пікнік із шашликами, важливо з'ясувати, чи дозволено це в обраній місцевості.
Де не можна палити вогнище
Забороняється розпалювати багаття в лісах і лісосмугах – незалежно від сезону. Це обмеження стосується як мангалів, так і будь-яких інших пристроїв для готування їжі на відкритому полум'ї.
Крім того, шашлики заборонено смажити:
- поблизу водойм – не ближче ніж за 30 метрів від води;
- на природоохоронних територіях – таких як заповідники, національні парки, заказники тощо;
- у районах із підвищеним ризиком пожежі – це можуть бути сільськогосподарські угіддя, торф'яники або військові зони;
- у межах міста – зокрема у дворах, на дитячих майданчиках, у скверах і парках, якщо для цього немає спеціально облаштованих місць.
Важливо! Дозволено розпалювати вогонь лише в відкритих для відвідування зонах, на облаштованій для цього ділянці, за допомогою мангалу. Або ж на подвір'ї приватного будинку, дотримуючись норм пожежної безпеки.