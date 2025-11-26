Около 1000 свиней погибли на Черниговщине из-за удара российских дронов

В результате очередной атаки российских дронов на одной из ферм Черниговщины погибло около 1000 свиней. Кроме того, по всей области из-за атаки пострадали различные хозяйства и частные дома.

Россияне уничтожили мирные производства

Российская армия атаковала инфраструктурные объекты на Черниговщине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Черниговской области. В результате вражеской атаки в одном из поселков Черниговского района разрушены хозяйственные постройки фермерского хозяйства, погибло около 1 000 свиней.

Кроме того, вследствие попадания вражеского БПЛА по территории лесничества в Черниговском районе повреждены: админздание, мастерская, бытовое помещение и автомобильная техника. Один из поврежденных транспортных средств – пожарный автомобиль. Информации о пострадавших нет.

Полиция Черниговского района задокументировала последствия вражеских атак. Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Также, по сообщению Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, Сновск уже который день подряд под ударом беспилотников. 25 ноября там было попадание "герани" по транспортной инфраструктуре. Два взрыва БПЛА прозвучали на территории агропредприятия, повредив элеватор и рукава для хранения зерна.

