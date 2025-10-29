Более 100 тысяч кур и индюков уничтожили в Польше из-за птичьего гриппа

На птицефермах в одном из повятов на севере Польши серьезный кризис после обнаружения трех новых вспышек птичьего гриппа. В течение последних дней из-за ветеринарных мероприятий пришлось забить более 100 000 домашних птиц, а вокруг ферм, где был обнаружен вирус, создали защитные зоны.

В Польше забили 100 000 кур из-за болезни

В течение последних дней в Илавском уезде Варминско-Мазурского воеводства было обнаружено три вспышки птичьего гриппа, из-за чего забили более 31 000 индюков и 72 000 бройлеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24. Уезд является центром птицеводства региона, где работает более 100 птицеферм и инкубаторов.

Читайте также Инфекция снова распространяется: на Буковине обнаружили источник АЧС

В последние дни птичий грипп был обнаружен на фермах в Каменные Дужом и Ласечни в гмине Илава, а также в селе Слива в гмине Залево. Пораженные фермы были вынуждены забить целые стада. Ветеринарные службы определили защитные зоны и дополнительную буферную зону вокруг них.

Где это было возможно, птицеводы проводили профилактический убой здоровых животных, но это было возможно не везде,

– говорит районный ветеринар в Илаве Малгожата Калитовская.

Она также признала, что птичий грипп существует в Илавском районе уже много лет из-за его расположения и природных ценностей.

Поскольку мы являемся регионом, где выращивают птицу, фермеры знают, что они должны быть особенно бдительными относительно санитарных мероприятий, чтобы предотвратить распространение болезни. Учитывая размер наших отар, вспышка болезни создает серьезную проблему для фермеров. Некоторые фермеры имеют многоэтажные курятники,

– говорит Калитовская.

Интересно! С начала 2025 года в Варминско-Мазурском воеводстве подтверждено 22 вспышки птичьего гриппа среди племенных стай.

На Прикарпатье разрешили отстреливать животных, переносящих опасные болезни