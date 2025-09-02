Засуха снизила урожайность на 1,2 миллиона гектаров посевов до 50%
- В 2025 году из-за засухи в Украине урожайность на 1,2 миллиона гектаров снизилась на 30-50%, больше всего пострадали юго-восточные регионы.
- Наиболее пострадали Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Донецкая и Харьковская области, аграрии переходят на озимые культуры для уменьшения рисков.
Из-за неблагоприятных погодных условий большая площадь посевов в Украине потеряли от 30% до 50% урожая в 2025 году. Нетипичная жара ударила по сельскому хозяйству юго-восточных регионов.
Где урожай больше всего пострадал от засухи?
Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий рассказал, что в сезоне 2025 года из-за погодного фактора украинские аграрии потеряли посевы на площади около 386 тысяч гектар, сообщает 24 Канал со ссылкой на "БизнесЦензор". На 1,2 миллиона гектар посевов урожайность уменьшилась на 30 – 50%.
Наиболее пострадавший регион с точки зрения площадей – юго-западная часть Днепропетровской области, значительные площади в Николаевской и Одесской областях и на Херсонщине. Также есть площади в Донецкой и Харьковской областях, пострадавших из-за засухи.
К сожалению, прежде всего в южных и юго-восточных регионах, мы увидели в этом году нетипичную засуху, которая привела к уменьшению или потере урожая. Очевидно, что если бы в этих регионах было орошение, этих потерь можно было бы избежать. Пока урожай еще не собран, но теоретически там могло быть выращено от 3 до 4 млн тонн зерновых и масличных,
– отметил Тарас Высоцкий.
По его словам, в регионах, где есть риск засухи, большинство аграриев переходят на озимые культуры – пшеницу, ячмень и рапс.
Это связано с тем, что в осенне-зимний период есть вероятность осадков. Итак, есть надежда, что культура успеет сформироваться и даст нормальный урожай. Соответственно, доля яровых культур уменьшается. А если мы говорим о потерянных посевах, то в основном речь идет о подсолнечнике и кукурузе,
– добавил заместитель министра.
Урожайность подсолнечника на юге рекордно низкая
- Ранее 24 Канал писал, что на юге Украины началась уборка подсолнечника, урожайность которого рекордно низкая из-за отсутствия дождей, составляя 2 – 3 центнера с гектара вместо привычных 2 тонн.
- Цены на подсолнечник значительно выросли, достигнув 27 000 – 27 600 гривен за тонну из-за повышения стоимости подсолнечного масла и высокий спрос, тогда как аграрии повысили цены предложения до 27 500 – 29 000 гривен за тонну.