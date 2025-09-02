Где урожай больше всего пострадал от засухи?

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий рассказал, что в сезоне 2025 года из-за погодного фактора украинские аграрии потеряли посевы на площади около 386 тысяч гектар, сообщает 24 Канал со ссылкой на "БизнесЦензор". На 1,2 миллиона гектар посевов урожайность уменьшилась на 30 – 50%.

Наиболее пострадавший регион с точки зрения площадей – юго-западная часть Днепропетровской области, значительные площади в Николаевской и Одесской областях и на Херсонщине. Также есть площади в Донецкой и Харьковской областях, пострадавших из-за засухи.

К сожалению, прежде всего в южных и юго-восточных регионах, мы увидели в этом году нетипичную засуху, которая привела к уменьшению или потере урожая. Очевидно, что если бы в этих регионах было орошение, этих потерь можно было бы избежать. Пока урожай еще не собран, но теоретически там могло быть выращено от 3 до 4 млн тонн зерновых и масличных,

– отметил Тарас Высоцкий.

По его словам, в регионах, где есть риск засухи, большинство аграриев переходят на озимые культуры – пшеницу, ячмень и рапс.

Это связано с тем, что в осенне-зимний период есть вероятность осадков. Итак, есть надежда, что культура успеет сформироваться и даст нормальный урожай. Соответственно, доля яровых культур уменьшается. А если мы говорим о потерянных посевах, то в основном речь идет о подсолнечнике и кукурузе,

– добавил заместитель министра.

Урожайность подсолнечника на юге рекордно низкая