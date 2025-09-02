Де врожай найбільше постраждав від посухи?

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький розповів, що у сезоні 2025 року через погодний фактор українські аграрії втратили посіви на площі близько 386 тисяч гектар, повідомляє 24 Канал із посиланням на "БізнесЦензор". На 1,2 мільйона гектар посівів врожайність зменшилась на 30 – 50%.

Найбільш постраждалий регіон з погляду площ – південно-західна частина Дніпропетровської області, значні площі у Миколаївській та Одеській областях і на Херсонщині. Також є площі у Донецькій та Харківській областях, що постраждали через засуху.

На жаль, передусім в південних та південно-східних регіонах, ми побачили цього року нетипову посуху, що призвела до зменшення або втрати врожаю. Очевидно, що якби в цих регіонах було зрошення, цих втрат можна було б уникнути. Поки врожай ще не зібраний, але теоретично там могло бути вирощено від 3 до 4 млн тонн зернових та олійних,

– зазначивив Тарас Висоцький.

За його словами, в регіонах, де є ризик посухи, більшість аграріїв переходять на озимі культури – пшеницю, ячмінь та ріпак.

Це пов'язане з тим, що в осінньо-зимовий період є ймовірність опадів. Отже, є сподівання, що культура встигне сформуватися і дасть нормальний врожай. Відповідно, частка ярих культур зменшується. А якщо ми говоримо про втрачені посіви, то здебільшого мова йде про соняшник та кукурудзу,

– додав заступник міністра.

Врожайність соняшника на півдні рекордно низька