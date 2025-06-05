В Украине строят и совершенствуют более сотни молочных ферм

Молочная отрасль оказалась одной из самых сильных в украинской промышленности. Сейчас производства переезжают с востока Украины и модернизируют и строят новые фермы.

Молочная отрасль развивается

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль рассказал, что молочное производство в Украине не останавливается, а смещается с востока в центральные и западные области, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минагрополитики Украины. Сейчас строится или модернизируется 125 молочных ферм.

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Министр считает, что устойчивость молочного бизнеса – пример для всей экономики, а эффективное распределение маржи между производителем, переработчиком и ритейлом – не только вопрос экономики, но и доверия. Коваль отметил, что "только синергия между всеми участниками может дать тот эффект масштаба, который позволит создавать добавленную стоимость и в стране, и для экспорта".

По его словам ценообразования – ключ к справедливости в цепи и призвал производителей переходить от сырья к готовой продукции.

Тонна украинского агроэкспорта стоит в среднем 291 евро. Для сравнения, в ЕС – 1536 евро. Это разница между сырьевой экономикой и экономикой добавленной стоимости. Наша задача – сделать так, чтобы доля животноводства и переработки достигла более 50% в агросекторе,

– рассказал министр агрополитики.

Обратите внимание! Также Виталий Коваль добавил, что его министерство до конца июля планирует финализировать новую модель торговли с ЕС – прозрачную, с четкими объемами: "Рассчитываем на поддержку наших европейских партнеров, в частности во время председательства Дании в Совете ЕС с 1 июля".