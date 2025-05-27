Как изменились цены на молоко за месяц

По словам аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили средняя цена молока-сырья по состоянию на 22 мая составила 15,97 гривны за килограмм, что на 3 копейки меньше, чем месяц назад, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока.

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Так, средняя закупочная цена молока экстра сорта составляла 16,12 гривны за килограмм, что на 3 копейки меньше чем месяц назад. Диапазон цен на этот сорт в хозяйствах варьируется от 15,50 до 16,50 гривны за килограмм.

Высший сорт в среднем стоит 15,93 гривны за килограмм (-2 копейки). Цены на молоко высшего сорта колеблются от 15,30 до 16,20 гривны за килограмм.

Средняя цена на молоко первого сорта составляла 15,60 гривны за килограмм и осталась без изменений относительно второй половины прошлого месяца. Минимальная цена в хозяйствах составляла 15,00 гривны за килограмм, максимальная – 15,80 гривны за килограмм.

Обратите внимание! Аналитик отмечает, что цены на молоко-сырье почти не изменились за последний месяц, поскольку в мае ситуация на молочном рынке Украины оставалась стабильной. На рынке существуют определенные излишки молока-сырья. Спрос на биржевые товары полностью покрывался действующим предложением.

Что влияет на цену молока

По его словам, угрозой для украинской молочной отрасли остается вспышка ящура в Центрально-Восточной Европе.

Если инфекция попадет в Украину, тогда на рынке с высокой долей вероятности произойдет значительное снижение цен на молоко-сырье вследствие введения карантина и запрета на экспорт готовой продукции,

– отметил Георгий Кухалейшвили.

Эксперт прогнозирует, что резкое снижение цен на молоко-сырье маловероятно в краткосрочной перспективе, поскольку на июнь украинским экспортерам хватит беспошлинных квот на рынке ЕС.

Важно! Аналитик говорит, что кроме того, пиковые объемы производства молока-сырья в Украине прошли в мае. С июня, по его словам, ожидается сокращение объемов надоя под влиянием повышения температуры воздуха и снижения лактации у коров, что должно способствовать ценовой стабилизации.