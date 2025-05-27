Як змінилися ціни на молоко за місяць

За словами аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі середня ціна молока-сировини станом на 22 травня склала 15,97 гривні за кілограм, що на 3 копійки менше, ніж місяць тому, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока.

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Так, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку становила 16,12 гривні за кілограм, що на 3 копійки менше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 15,50 до 16,50 гривні за кілограм.

Вищий ґатунок в середньому коштує 15,93 гривні за кілограм (-2 копійки). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 15,30 до 16,20 гривні за кілограм.

Середня ціна на молоко першого ґатунку становила 15,60 гривні за кілограм і залишилася без змін відносно другої половини минулого місяця. Мінімальна ціна в господарствах становила 15,00 гривні за кілограм, максимальна – 15,80 гривні за кілограм.

Зверніть увагу! Аналітик зауважує, що ціни на молоко-сировину майже не змінилися за останній місяць, оскільки в травні ситуація на молочному ринку України залишалася стабільною. На ринку існують певні надлишки молока-сировини. Попит на біржові товари повністю покривався чинною пропозицією.

Що впливає на ціну молока

За його словами, загрозою для української молочної галузі залишається спалах ящуру у Центрально-Східній Європі.

Якщо інфекція потрапить в Україну, тоді на ринку з високою долею вірогідності відбудиться значне зниження цін на молоко-сировину внаслідок введення карантину та заборони на експорт готової продукції,

– зазначив Георгій Кухалейшвілі.

Експерт прогнозує, що різке зниження цін на молоко-сировину малоймовірне в короткостроковій перспективі, оскільки на червень українським експортерам вистачить безмитних квот на ринку ЄС.

Важливо! Аналітик каже, що крім того, пікові обсяги виробництва молока-сировини в Україні минули в травні. З червня, за його словами, очікується скорочення обсягів надою під впливом підвищення температури повітря і зниження лактації у корів, що має сприяти ціновій стабілізації.