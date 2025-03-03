Государство получило 45 миллионов гривен с земельных аукционов: какие цены за гектар

С 24 по 28 февраля в системе Prozorro.Продажи состоялось 18 аукционов. По их результатам состоялась передача в субаренду государственных сельскохозяйственных земель.

Где расположены участки, участвовавшие в аукционе

Лоты были представлены в восьми регионах Украины: Винницкой, Киевской, Житомирской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный банк Украины".

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Общая площадь выставленных земельных участков достигла 2890 гектаров. Общий результат торгов – 45 миллионов гривен, а с учетом НДС потенциальный экономический эффект может составить 54 миллиона гривен. За лоты соревновались 79 участников, что свидетельствует о высоком спросе на государственные земли.

Средняя стоимость субаренды за 1 гектар составила 15 582 гривны. Повышение стоимости всех земельных участков произошло в 4,5 раза.

Где земля была самая дорогая Самый большой и самый дорогой лот недели - земельный участок на Николаевщине площадью 1186,2 гектара. За него соревновались 5 участников. В результате начальная ставка увеличилась до 16 миллионов гривен. Цена за гектар этого участка достигла 13,5 тысяч гривен.

Специалисты отметили, что результаты этой недели в очередной раз демонстрируют высокую заинтересованность аграриев в государственных землях сельскохозяйственного назначения и эффективность прозрачных аукционов. Достигнутые показатели не только способствуют развитию аграрного сектора, но и обеспечивают существенный вклад в наполнение государственного бюджета.