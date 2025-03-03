Де розташовані ділянки, що брали участь в аукціоні

Лоти були представлені у восьми регіонах України: Вінницькій, Київській, Житомирській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний банк України".

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Загальна площа виставлених земельних ділянок сягнула 2890 гектарів. Загальний результат торгів – 45 мільйонів гривень, а з урахуванням ПДВ потенційний економічний ефект може скласти 54 мільйони гривень. За лоти змагалися 79 учасників, що свідчить про високий попит на державні землі.

Середня вартість суборенди за 1 гектар склала 15 582 гривні. Підвищення вартості усіх земельних ділянок відбулося у 4,5 раза.

Де земля була найдорожча Найбільший та найдорожчий лот тижня — земельна ділянка на Миколаївщині площею 1186,2 гектара. За неї змагалися 5 учасників. В результаті початкова ставка збільшилась до 16 мільйонів гривень. Ціна за гектар цієї ділянки досягла 13,5 тисячі гривень.

Спеціалісти зазначили, що результати цього тижня вкотре демонструють високу зацікавленість аграріїв у державних землях сільськогосподарського призначення та ефективність прозорих аукціонів. Досягнуті показники не лише сприяють розвитку аграрного сектору, а й забезпечують суттєвий внесок у наповнення державного бюджету.