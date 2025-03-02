Що таке земельний пай і яка його середня площа

Станом на початок 2017 року було зареєстровано 6,9 мільйона власників земельних паїв, котрі сумарно володіли 27,7 мільйона гектар сільськогосподарської землі, передає 24 Канал із посиланням на Держгеокадастр. Ця площа становить 89% від всієї приватної землі в Україні, а середній розмір паю сягає 4 гектарів землі, але суттєво варіюється від області до області.

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Згідно з опитуванням 2012 року 79% власників паїв старше 50 років, а 43% – старші за 60 років. З 1 липня 2021 відкрилась можливість продати земельну ділянку, яка колись дісталася людям після ліквідації колективних сільськогосподарських підприємств. Вони фізособи, які володіють земельною ділянкою, і зможуть продати її іншим фізособам або українським юрособам.

Важливо! У Радянському союзі існували колективні господарства і колгоспи, які мали великі земельні масиви. Після розпаду СРСР ці юрособи ліквідовувалися, а великі земельні ділянки, які раніше були у колективній власності, ділилися між селянами, які працювали у колгоспах – "розпайовувалися".

Що таке пай і як їх виділяли

Пай – це право робітника колгоспу отримати частку землі, яка колись була у власності цього колгоспу. Важливо, що це не сама ділянка – це тільки право її отримати з земель колективної власності окремого підприємства.

Цікаво! Земельні ділянки як такі пайовики отримували не одразу. Спочатку визначали частку, скільки кожному припадає землі із того масиву, який колись належав колгоспу. Потім всі колишні члени колгоспу робили звернення та отримали свідоцтво про право власності на земельну частку (пай). У ньому, наприклад, писалося, що цій людині належить право власності на пай у розмірі 5 кадастрових гектарів.

Виділення паю в натурі власнику – важливий процес, після якого пай, який існує десь абстрактно, стає конкретною земельною ділянкою із фізичним місцеперебуванням.

Якщо у власника досі є документи на земельний пай – він\вона продати землю не зможе. Земельну ділянку продати зможе, а пай – ні, тому що процедура продажу паю в новому земельному законодавстві не прописана. Власнику, аби продати пай, потрібно буде оформлювати його у земельну ділянку.