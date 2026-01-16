Лидерство не за Порошенко: в Украине определили 5 крупнейших сахароваров в сезона-2025

Сахарные заводы Украины активно завершают сезон переработки, демонстрируя рост объемов производства. По состоянию на 10 января 2026 года предприятия отрасли уже изготовили более 1,6 миллиона тонн сахара.

Кто из производителей сахара в лидерах по объемам?

Председатель ассоциации Укрцукор Яна Кавушевская рассказала, что сахарные заводы, которые входят в национальную ассоциацию сахарников Украины Укрцукор, по состоянию на 10 января 2026 года произвели 1,615 миллиона тонн сахара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс Украина.

Согласно нашим ожиданиям, производство сахара в 2025 – 2026 маркетинговом году превысит 1,7 миллиона тонн. По состоянию на 10 января заводы, входящих в ряды ассоциации, произвели 1,615 миллиона тонн. Итак, на экспорт желательно отправить, минимум, 700 тысяч тонн,

– сообщила она.

При этом Кавушевская надеется, что внутреннее потребление сахара в 2026 году не уменьшится и останется на уровне 900 тысяч тонн, как и в прошлом году. По ее словам, с начала сезона 2025 года больше всего сахара в Украине выработал Радеховский сахар (принадлежит польской Pfeifer & Langen Investments) – 535 тысяч тонн.

На втором месте по объемам производства агрохолдинг Астарта Виктора Иванчика – 362 тысячи тонн. На третьем месте – Укрпроминвест-Агро семьи Порошенко – 242 тысячи тонн. Четвертое и пятое места занимают Теофипольский сахарный завод и Аспек Групп – 100 тысяч тонн и 94 тысячи тонн соответственно.

