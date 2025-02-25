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25 февраля, 10:01
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Три года войны: трети жителей прифронтовых регионов Украины не хватает еды

Василий Розтрепа

Война, продолжающаяся в Украине уже четвертый год, привела к тому, что около пяти миллионов украинцев сталкиваются с проблемой нехватки пищи, причем наибольшие потребности сосредоточены в районах вблизи линии фронта. Согласно данным, собранным Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП), миллионы людей жертвуют собственной едой и залезают в долги, чтобы их дети могли есть.

Украинцы в прифронтовых районах сталкиваются с голодом

5 миллионов украинцев сталкиваются с нехваткой пищи, и худшая ситуация – в прифронтовых областях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Всемирную продовольственную программу. 54% жителей Херсонщины, 43% Запорожской области и 39% Донецкой – сталкиваются с умеренной или тяжелой формой недостатка пищи.

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По данным мониторинга ВПП, 72% украинцев, которые получают продовольственную помощь, вынуждены сокращать потребление пищи, отказываться от собственных приемов пищи в пользу детей или брать средства в долг, чтобы прокормить семью. Более половины людей в Херсонской области на юге сталкиваются с сильным голодом, а двое из каждых пяти человек сталкиваются с голодом в Запорожской и Донецкой областях на востоке.

Семьи в прифронтовых регионах пытаются предоставить еду на стол, что заставляет их делать ужасный выбор, чтобы просто прожить. С нетерпением ожидая устойчивого мира в регионе, который считается одним из исторических житниц мира, мы должны смотреть в глаза тому, что гуманитарная помощь продолжает оставаться спасением для миллионов,
– говорит Ричард Раган, региональный директор ВПП в Украине.

Обратите внимание! В районах, близких к войне, коммерческие цепочки поставок нарушены, инфраструктура часто повреждена или разрушена, а возможности заработать деньги ограничены. Там, где супермаркеты доступны и обеспечены, многие семьи не могут позволить себе питательную пищу. Стоимость основных продуктов питания выросла на 25 процентов за последний год, а некоторые основные овощи подорожали более чем вдвое.

Какие объемы помощи ВПП украинцам

С марта 2022 года ВПП предоставила Украине помощь в эквиваленте 3,3 миллиарда обедов и распределила 445 000 метрических тонн пищи.

Между тем вызовы доставки спасательной помощи вблизи линии фронта растут. За последние шесть месяцев пункты распределения продовольствия ВПП и транспортные средства или активы ее местных гуманитарных партнеров более 20 раз подвергались ударам беспилотников, обстрелов или ракет, что ставит под угрозу гуманитарные операции.

Что такое ВПП ООН

Всемирная продовольственная программа ООН является крупнейшей гуманитарной организацией в мире, которая спасает жизни в чрезвычайных ситуациях и использует продовольственную помощь для создания пути к миру, стабильности и процветанию для людей, которые оправляются от конфликтов, катастроф и последствий изменения климата.