Три года войны: трети жителей прифронтовых регионов Украины не хватает еды

Война, продолжающаяся в Украине уже четвертый год, привела к тому, что около пяти миллионов украинцев сталкиваются с проблемой нехватки пищи, причем наибольшие потребности сосредоточены в районах вблизи линии фронта. Согласно данным, собранным Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП), миллионы людей жертвуют собственной едой и залезают в долги, чтобы их дети могли есть.

Украинцы в прифронтовых районах сталкиваются с голодом

5 миллионов украинцев сталкиваются с нехваткой пищи, и худшая ситуация – в прифронтовых областях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Всемирную продовольственную программу. 54% жителей Херсонщины, 43% Запорожской области и 39% Донецкой – сталкиваются с умеренной или тяжелой формой недостатка пищи.

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По данным мониторинга ВПП, 72% украинцев, которые получают продовольственную помощь, вынуждены сокращать потребление пищи, отказываться от собственных приемов пищи в пользу детей или брать средства в долг, чтобы прокормить семью. Более половины людей в Херсонской области на юге сталкиваются с сильным голодом, а двое из каждых пяти человек сталкиваются с голодом в Запорожской и Донецкой областях на востоке.

Семьи в прифронтовых регионах пытаются предоставить еду на стол, что заставляет их делать ужасный выбор, чтобы просто прожить. С нетерпением ожидая устойчивого мира в регионе, который считается одним из исторических житниц мира, мы должны смотреть в глаза тому, что гуманитарная помощь продолжает оставаться спасением для миллионов,

– говорит Ричард Раган, региональный директор ВПП в Украине.

Обратите внимание! В районах, близких к войне, коммерческие цепочки поставок нарушены, инфраструктура часто повреждена или разрушена, а возможности заработать деньги ограничены. Там, где супермаркеты доступны и обеспечены, многие семьи не могут позволить себе питательную пищу. Стоимость основных продуктов питания выросла на 25 процентов за последний год, а некоторые основные овощи подорожали более чем вдвое.

Какие объемы помощи ВПП украинцам

С марта 2022 года ВПП предоставила Украине помощь в эквиваленте 3,3 миллиарда обедов и распределила 445 000 метрических тонн пищи.

Между тем вызовы доставки спасательной помощи вблизи линии фронта растут. За последние шесть месяцев пункты распределения продовольствия ВПП и транспортные средства или активы ее местных гуманитарных партнеров более 20 раз подвергались ударам беспилотников, обстрелов или ракет, что ставит под угрозу гуманитарные операции.