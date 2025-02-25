Українці в прифронтових районах стикаються з голодом

5 мільйонів українців стикаються з нестачею їжі, і найгірша ситуація – у прифронтових областях, повідомляє 24 Канал із посиланням на Всесвітню продовольчу програму. 54% жителів Херсонщини, 43% Запорізької області та 39% Донецької – зіштовхуються з помірною або важкою формою нестачі їжі.

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За даними моніторингу ВПП, 72% українців, які отримують продовольчу допомогу, змушені скорочувати споживання їжі, відмовлятися від власних прийомів їжі на користь дітей або брати кошти в борг, щоб прогодувати сім'ю. Більше як половина людей у ​​Херсонській області на півдні стикаються з сильним голодом, а двоє з кожних п'яти людей стикаються з голодом у Запорізькій та Донецькій областях на сході.

Сім'ї у прифронтових регіонах намагаються надати їжу на стіл, що змушує їх робити жахливий вибір, щоб просто прожити. З нетерпінням чекаючи стійкого миру в регіоні, який вважається одним із історичних житниць світу, ми повинні дивитися в очі тому, що гуманітарна допомога продовжує залишатися порятунком для мільйонів,

– говорить Річард Раган, регіональний директор ВПП в Україні.

Зверніть увагу! У районах, близьких до війни, комерційні ланцюжки поставок порушені, інфраструктура часто пошкоджена або зруйнована, а можливості заробити гроші обмежені. Там, де супермаркети є доступними та забезпеченими, багато сімей не можуть дозволити собі поживну їжу. Вартість основних продуктів харчування зросла на 25 відсотків за останній рік, а деякі основні овочі подорожчали більш ніж удвічі.

Які обсяги допомоги ВПП українцям

З березня 2022 року ВПП надала Україні допомогу в еквіваленті 3,3 мільярда обідів і розподілила 445 000 метричних тонн їжі.

Тим часом виклики доставки рятувальної допомоги поблизу лінії фронту зростають. За останні шість місяців пункти розподілу продовольства ВПП та транспортні засоби чи активи її місцевих гуманітарних партнерів понад 20 разів зазнавали ударів безпілотників, обстрілів або ракет, що ставить під загрозу гуманітарні операції.