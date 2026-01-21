Посол Украины в Польше: большинство аграрных споров между странами являются искусственными

Подавляющая часть проблем в аграрных отношениях между Украиной и Польшей не имеет реальной основы и создается искусственно. Зато системный диалог между сторонами позволяет снимать напряжение и избегать конфликтов.

Проблемы между Польшей и Украиной не являются проблемами

Посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал, что около 80 процентов "проблем" в аграрной сфере в отношениях между Украиной и Польшей являются надуманными и направленными на то, чтобы поссорить производителей обеих стран, сообщает "Укринформ". По его словам, сейчас между Киевом и Варшавой сформировался новый уровень взаимоотношений, основанный на равноправном и ответственном партнерстве.

Оба государства лучше осознают свою роль в мире, понимают, где могут быть полезными друг другу, а где выступают конкурентами, в частности в сельском хозяйстве, которое является чувствительной темой для обеих сторон. Дипломат обратил внимание, что в прошлом году, в отличие от 2023 – 2024 годов, блокирование общей границы не происходило. Это стало возможным благодаря налаженному постоянному диалогу между министерствами сельского хозяйства Украины и Польши.

Обратите внимание! По словам Боднара, почти ежемесячно проводились встречи – онлайн или офлайн, во время которых стороны сверяли статистику, анализировали реальные объемы торговли и находили решение проблем, которые ранее казались неразрешимыми. Он подчеркнул, что большинство конфликтов является результатом спекуляций, медийного давления или попыток искусственно обострить ситуацию, тогда как реальные вопросы составляют лишь около 20 процентов и могут быть решены.

Посол также сообщил, что за три квартала прошлого года товарообмен между Украиной и Польшей вырос на 7,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг 13 миллиардов долларов. Из них 9,3 миллиарда долларов пришлось на импорт из Польши в Украину, а 3,7 миллиарда долларов – на экспорт из Украины в Польшу.

Важно! По его оценкам, общий объем взаимной торговли по итогам года может достичь 16–17 миллиардов долларов. В то же время Украина активно закупает в Польше продукцию, необходимую для функционирования страны в условиях войны, в частности топливо, газ и электроэнергию, которые сейчас поставляются в значительных объемах.

