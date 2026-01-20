Агросектор Украины все меньше зарабатывает

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль рассказал, что украинский аграрный сектор в 2025 году работал в среде, где на первый план выходит экономическая эффективность, а возможности для формирования маржи постоянно сокращаются. По его словам, несмотря на все вызовы, в Украине удалось собрать до 80 миллионов тонн зерновых и масличных культур.

В то же время около 3 миллионов тонн кукурузы остаются в поле, прежде всего в приграничных Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Также частично не собраны поздние культуры – гречка, просо, а в отдельных регионах и подсолнечник.

Павел Коваль отметил, что подобные ситуации случались и до полномасштабной войны, ведь на решение аграриев влияют не только факторы безопасности, но и ценовая конъюнктура на рынке.

Обратите внимание! Ключевой задачей для отрасли он назвал удержание внешних рынков сбыта. По словам эксперта, их потеря может иметь долгосрочные последствия, поскольку вернуть утраченные позиции будет крайне сложно, а освободившиеся ниши рискуют занять конкуренты, в частности страна-агрессор.

В 2025 году агропромышленный комплекс обеспечил до 55% общего экспорта Украины. Фактически каждый второй доллар валютных поступлений в экономику имеет аграрное происхождение, а только одна отрасль принесла более 22 млрд долларов США экспортной выручки, что является стратегически важным показателем.

Важно! В то же время в отрасли фиксируют и тревожные тенденции: агросектор занимает второе место по количеству обанкротившихся предприятий. В таких условиях, отметил Павел Коваль, критически важными становятся управление рисками, стратегическое планирование и жесткий контроль расходов, ведь логистика сегодня способна полностью "съесть" маржу агропроизводителей.

