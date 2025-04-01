В Сербии заморозки уничтожили до 95% абрикосов

Недавние утренние заморозки нанесли серьезный удар по выращиванию фруктов в Сербии. Сильнее всего пострадали ранние косточковые культуры, которые уже цвели.

Вымерзли почти все абрикосы

Наибольший ущерб от заморозков понес западный регион страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vreme. По данным Института плодоводства в Чачаке, потери урожая абрикосов в этом районе достигли 95%.

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Мы считаем, что в районе Чачака и его окрестностях 95% урожая абрикосов было, безусловно, уничтожено из-за низких температур. Наибольший вред произошел потому, что абрикос был в полном цвете, когда температура опустилась до -5 градусов,

– сообщил Ненад Попович, эксперт Института плодоводства.

Значительные потери зафиксированы также в Воеводине. По словам профессора Зорана Кесеровича с факультета сельского хозяйства в Нови-Саде, в низменных районах этого региона уничтожено более 90% урожая. В Белградской области, в частности у Заклопача, потери оцениваются на уровне 40 – 50%.

В чем причина больших потерь

Специалисты отмечают, что поздние весенние заморозки уже неоднократно вызывали значительные потери плодов в Сербии. Кроме абрикосов, пострадали также черешни и груши, а дальнейшие заморозки могут угрожать урожаю слив и яблок.

Причиной масштабных потерь стало преждевременное пробуждение почек из-за необычно теплой зимы. По словам Кесеровича, подобная ситуация наблюдается уже более десятилетия.

Обратите внимание! Методы защиты урожая от морозов, такие как спринклерные системы, имеют ограниченное применение из-за высоких затрат и потребности в воде. Некоторые фермеры применяли систему "фростбустер", которая нагнетает теплый воздух в сады, что частично помогло снизить потери. Эксперты отмечают необходимость внедрения стимулов для поддержки производителей и защиты урожая в будущем. Полная оценка ущерба будет известна до конца апреля.