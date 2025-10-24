На Прикарпатье разрешили отстреливать животных, переносящих опасные болезни
- На Прикарпатье сняли запрет на отстрел животных, которые могут переносить африканскую чуму свиней и бешенство, с осени 2025 года.
- Отстрел разрешен только выходными в ноябре 2025 года, за исключением Верховинского района, с оформлением соответствующих материалов и проведением лабораторных исследований.
В Ивано-Франковской области сняли запрет на отстрел животных, которые могут переносить АЧС и бешенство. Больных животных будут отстреливать уже осенью и зимой.
Больных животных разрешили отстреливать
На Прикарпатье разрешили отстреливать животных, которые переносят бешенство и африканскую чуму свиней, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГУ Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.
Регулирование численности популяции диких животных, которые переносят бешенство и африканскую чуму, будут проводить в осенне-зимний период 2025–2026 годов во исполнение решения Совета обороны Ивано-Франковской области,
– уточняют в ведомстве.
Порядок проведения регулирования численности вредных хищников и диких кабанов предусматривает:
получение разрешения на проведение регулирования;
оформление материалов при проведении регулирования;
проведение лабораторных исследований;
проведение мероприятий в случае получения положительных результатов.
Обратите внимание! Разрешение на регулирование численности дикого кабана будет действовать с 1 до 30 ноября 2025 года. Отстрел проводится только выходными на территории пользователей охотничьих угодий области (за исключением Верховинского района).
АЧС уже охватила 51 страну: болезнь угрожает продовольственной безопасности мира
Африканская чума свиней распространилась на 51 страну с января 2024 до мая 2025 года, в частности, впервые зафиксированы случаи в Черногории, Албании и Шри-Ланке.
Зарегистрировано 14 918 вспышек, из них 3 678 среди домашних свиней и 11 240 в дикой фауне, что повлекло потери в свинохозяйствах на 605 225 голов.